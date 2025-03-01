Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil China Bertambah Lagi, Xpeng Meluncur di Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |09:13 WIB
Mobil China Bertambah Lagi, Xpeng Meluncur di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Brand China kembali hadir meramaikan pasar otomotif Tanah Air. Teranyar, brand China Xpeng resmi meluncur di Indonesia pada Jumat (28/2/2025). 

1. Xpeng Meluncur di Indonesia

Diketahui, dalam 1 hingga 2 tahun belakangan, ramai brand otomotif China merambah Tanah Air. Di antaranya Neta, Chery, DFSK, BYD, Aion, GWM, Jetour, Zeekr, Jaecoo, hingga Geely hadir di pasar Indonesia. Kini, giliran Xpeng yang ikut meramaikan industri otomotif Tanah Air.

Pada tahap awal, Xpeng hadir dengan membawa 2 unit model sekaligus.

Xpeng masuk ke Indonesia dengan menggandeng Erajaya Active Lifestyle sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM). 

Xpeng G6 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Pada peluncurannya, Xpeng memperkenalkan rangkaian model terbarunya untuk tahun 2025 di Indonesia, yaitu X9 dan G6. Kedua model ini menghadirkan inovasi berbasis Al, mobilitas cerdas, dan performa tinggi.

"Erajaya Active Lifestyle bangga menjadi mitra utama dalam perjalanan Xpeng di Indonesia. Pemahaman mendalam kami tentang pasar lokal, serta komitmen kuat terhadap merek-merek inovatif menjadikan kami mitra strategis yang ideal untuk mendukung pertumbuhan XPENG," ucap CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, saat peluncuran Xpeng di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

"Bersama Xpeng, kami memperkenalkan era baru mobilitas cerdas dan berkelanjutan di Indonesia, yang didukung oleh teknologi yang selalu terdepan dan aman, dan memprioritaskan pengalaman pelanggan serta keunggulan layanan," ujarnya.

Sementara itu, Vice Chairman and President of Xpeng, Brian Gu, mengungkap alasan menggandeng Erajaya Active Lifestyle dalam merambah pasar Tanah Air. 

"Xpeng mencari mitra yang memiliki visi dan impian yang sama. Erajaya Active Lifestyle adalah 'neo-force' di Indonesia dan merupakan mitra yang tepat bagi XPENG di pasar lokal," ujar Brian Gu, di kesempatan sama. 

 

