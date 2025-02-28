Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Link dan Cara Nonton Video Viral Yandex RU Yandex Browser Korea Terbaru Hari Ini

Bintang Rizky , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |11:56 WIB
Klik Link dan Cara Nonton Video Viral Yandex RU Yandex Browser Korea Terbaru Hari Ini
JAKARTA - Yandex Browser semakin populer sebagai alternatif mesin pencari yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai jenis konten, termasuk video viral dari berbagai negara, termasuk Korea. Dengan fitur pencarian yang lebih luas dibandingkan mesin pencari konvensional, banyak pengguna mencari cara untuk menonton video viral terbaru melalui Yandex RU. 

Berikut adalah panduan lengkap untuk mengakses dan menonton video viral menggunakan Yandex Browser.

1. Apa Itu Yandex RU?

Yandex RU adalah bagian dari ekosistem layanan yang ditawarkan oleh Yandex, perusahaan teknologi asal Rusia. Browser ini memiliki sistem pencarian yang lebih bebas, memungkinkan pengguna menemukan konten yang mungkin tidak tersedia di mesin pencari lain seperti Google atau Bing.

2. Cara Download dan Instal Yandex Browser

Sebelum menikmati berbagai video viral, langkah pertama adalah mengunduh dan menginstal aplikasi Yandex Browser di perangkat Anda. Berikut caranya:
1.    Buka Google Play Store atau App Store
o    Untuk pengguna Android, kunjungi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.browser&hl=id 
o    Untuk pengguna iOS, unduh melalui https://apps.apple.com/us/app/yandex-browser/id483693909 
2.    Unduh dan Instal Aplikasi
o    Klik tombol "Download" atau "Instal" dan tunggu hingga proses selesai.
o    Setelah terinstal, buka aplikasi Yandex Browser untuk mulai menggunakannya.

3. Cara Nonton Video Viral Korea di Yandex RU

Setelah berhasil menginstal browser, ikuti langkah berikut untuk menemukan video viral terbaru:

Telusuri berita ototekno lainnya
