Mitsubishi Bukukan 2.389 SPK di IIMS 2025, Ini Model Terlaris

JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mencatat 2.389 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Dari total tersebut, Mitsubishis Xpander (termasuk Xpander Cross) menjadi model terlaris.

Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) berkontribusi sebesar 56,8% dari total penjualan. Ini menjadikan Xpander sebagai salah satu Small MPV pilihan utama keluarga Indonesia.

Posisi berikutnya adalah Mitsubishi Xforce. SUV kompak yang semakin lengkap dengan kehadiran varian Ultimate DS, turut mencatat prestasi dengan kontribusi 23% dari total penjualan.

Sementara itu, New Pajero Sport yang diluncurkan di GIIAS 2024 lalu, juga mendapatkan sambutan positif dengan kontribusi 19% dari total penjualan.

Mitsubishi XForce Ultimate with Diamond Sense di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Hasil positif yang kami raih di IIMS 2025 menjadi bukti kuat bahwa Mitsubishi Motors terus menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dan antusiasme pelanggan terhadap produk serta layanan kami," tutur Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, dengan tema ‘Celebrate Every Journey with Mitsubishi Motors’, pihaknya tidak hanya ingin menghadirkan kendaraan berkualitas, tetapi juga menciptakan pengalaman berkendara yang memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan.

"Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Mitsubishi Motors di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi mobilitas terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.