HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Link Yandex Browser China Full Versi Lama Tanpa Iklan

Bintang Rizky , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |09:05 WIB
Klik Link Yandex Browser China Full Versi Lama Tanpa Iklan
Ilustrasi.
JAKARTA - Yandex Browser telah menjadi salah satu pilihan utama bagi pengguna yang ingin menjelajah internet dengan bebas. Versi China dari Yandex Browser menawarkan pengalaman browsing yang lebih cepat dan stabil, terutama dalam versi lama yang bebas iklan.

Bagi Anda yang mencari Yandex Browser China Full Versi Lama, berikut adalah panduan lengkap untuk mengunduh dan menginstalnya.

Yandex Browser China Full Versi Lama adalah versi yang dirancang untuk memberikan pengalaman menjelajah yang lebih ringan dan bebas dari iklan mengganggu. Versi ini juga memiliki tampilan yang lebih sederhana dengan fitur-fitur esensial yang tetap optimal untuk browsing cepat dan aman.

Link Download Yandex

  • Untuk pengguna Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.browser&hl=id
  • Untuk pengguna iOS: https://apps.apple.com/us/app/yandex-browser/id483693909

Keunggulan Yandex Browser China Full Versi Lama

  • Tanpa Iklan – Tidak ada pop-up atau banner yang mengganggu pengalaman browsing.
  • Lebih Stabil – Mengurangi bug dan crash yang sering terjadi di versi terbaru.
  • Lebih Ringan – Tidak membebani perangkat dengan fitur yang tidak diperlukan.
  • Akses Lebih Luas – Memungkinkan pencarian konten dengan lebih leluasa.
     

