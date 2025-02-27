Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sambut Ramadan, XL dan Axis Tebar Berbagai Promo Menarik Bagi Pelanggan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |23:16 WIB
Sambut Ramadan, XL dan Axis Tebar Berbagai Promo Menarik Bagi Pelanggan
Ramadan Deals XL.
A
A
A

JAKARTA – Menyambut datangnya bulan Ramadan, XL Axiata menghadirkan beragam promo menarik bagi para pelanggan dan penggunanya. Promo ini dapat dinikmati oleh pelanggan AXIS, XL Prabayar, XL PRIORITAS, XL Satu, dan XL Axiata Business Solution mulai 27 Februari hingga 15 Februari 2025 melalui aplikasi myXL, AXISNet.

Promo Axis

Pelanggan Axis bisa menikmati tiga promo Ramadan, yaitu: THR Axis, yang terdiri dari beberapa penawaran paket spesial; Paket Rekomendasi “Suka-Suka” Ramadan; dan Flash Sale Bronet Lokal 60 hari.

THR Axis berisi paket-paket, yang bisa dipilih pelanggan sesuai kebutuhan, yaitu:

  • - Boostr Sahur
  • - Boostr Bedug
  • - Warnet + Voucher OTT
  • - Warnet + Voucher Games
  • - TENG-GO + Vidio Platinum
  • - Buy 1 Get 1 Paket Streaming OTT

Pelanggan yang membeli paket di tab THR AXIS dengan Gopay, bisa mendapatkan cashback Gopay hingga 50%. Temukan juga special product Boostr Ngabuburit, Rahmat, dan Dhuha di Hanya Untukmu bagi pelanggan terpilih!

Penawaran menarik ini mulai bisa didapatkan oleh pelanggan AXIS selama periode 28 Februari - 9 April 2025.

Promo XL Prabayar

Tak hanya Axis, XL juga hadir dengan berbagai penawaran spesial melalui program promo Ramadan Deals di Aplikasi myXL. Dalam program ini, XL menawarkan paket kuota hemat, paket kuota streaming buat menemani ngabuburit, sampai paket kuota spesial untuk Umroh. Semuanya, spesial di Bulan Ramadan.

Paket-paket tersebut adalah:

Special Ramadan

Nikmati Internetan Lebih Hemat Selama Ramadan

  • Kuota Utama: 3GB (24 jam)
  • Kuota Sahur: 5GB (00:00 - 06:00)
  • Kuota YouTube: 2GB
  • Kuota TikTok: 2GB
  • Total : 12GB/7hari, hanya Rp. 27Ribu
     

      
