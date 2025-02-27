XL Axiata Perkuat Jaringan Antisipasi Peningkatan Trafik Selama Ramadan dan Libur Lebaran

JAKARTA – XL Axiata telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesiapan jaringan agar tetap beroperasi dengan optimal selama bulan suci Ramadan 2025. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penambahan kapasitas di sejumlah BTS dan penempatan MBTS di beberapa site yang diprediksi mengalami peningkatan trafik.

Untuk mengantisipasi lonjakan trafik, XL Axiata telah melakukan peningkatan kapasitas di lebih dari 2000 BTS di seluruh Indonesia dan menempatkan 120 MBTS. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan kapasitas core sebesar 20% dan peningkatan kapasitas RAN untuk lebih dari 2000 Sites.

”Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama pelanggan Muslim, XL Axiata secara rutin setiap tahun di bulan Ramadan selalu berupaya penuh untuk memperkuat jaringan dan menghadirkan paket-paket promo yang spesial. Program ini kemudian akan berlanjut selama libur panjang Lebaran, sehingga semakin luas pelanggan dan masyarakat yang akan bisa memanfaatkannya,” kata Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa melalui keterangan pers, Kamis, (27/2/2025).

XL Axiata memperkirakan lonjakan trafik sebesar 15%-20% saat Ramadan dan selama libur panjang Lebaran. Dengan rata-rata utilisasi kapasitas saat ini sebesar 60% XL Axiata memprediksi utilisasi selama Ramadan dan Lebaran akan mencapai sekira 78%.

Untuk memastikan kesiapan jaringan menjelang periode Ramadan hingga Lebaran, XL Axiata juga telah menerapkan beberapa inovasi dan teknologi canggih termasuk di antaranya berupa uji jaringan menggunakan metode tanpa pengemudi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu di optimalisasi. Selain itu juga telah disiapkan sistem peringatan otomatis untuk memonitor penurunan pengalaman layanan dan menyeimbangkan kapasitas saat terjadi lonjakan trafik.

Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan sudah dilakukan oleh tim jaringan XL Axiata dengan menyesuaikan pada trend penggunaan jenis-jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran. Tersedianya infrastruktur jalan tol baru di beberapa daerah yang akan bisa dimanfaatkan masyarakat selama libur Lebaran, juga menjadi perhatian XL Axiata.