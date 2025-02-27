Mengapa Motor RX King Cobra Banyak Dicari?

JAKARTA - Di Indonesia, para kolektor dan penggemar motor telah lama menginginkan Yamaha RX-King Cobra, yang dibuat dari tahun 1983 hingga 1995. Motor tersebut masih diminati hingga saat ini karena kombinasi desain klasik yang luar biasa dan kinerja mesin yang tangguh.

Spesifikasi dan fitur mesin RX-King Cobra memiliki mesin dua tak satu silinder berkapasitas 135 cc yang dapat menghasilkan tenaga hingga 18,5 hp pada 8.500 rpm dan torsi hingga 14,5 Nm pada 7.500 rpm.

Mesin ini memiliki sistem pendingin udara dan transmisi 5 kecepatan manual. Dengan lampu depan dan belakang berbentuk kotak, desain ini menambah kesan vintage yang khas. Tangki bahan bakar 9,5 liter memungkinkan melakukan perjalanan jauh tanpa perlu mengisi ulang sering.

Berikut sejumlah alasan mengapa motor RX King Cobra banyak dicari orang:

1. Kualitas Mesin

Faktor popularitas dan permintaan tinggi, mesin RX-King Cobra dikenal sangat bandel dan tahan lama. Komponen seperti blok mesin dengan kode Y1 dan Y2, yang dibuat langsung di Jepang, dianggap memiliki kualitas terbaik. Hal ini memungkinkan motor ini beroperasi dengan baik dalam berbagai kondisi.

2. Faktor Nostalgia

Banyak orang melihat RX-King Cobra sebagai simbol era tertentu selain sekadar alat transportasi. Pada 1980-an dan 1990-an, motor ini dikenal sebagai "Raja Jalanan" dan sangat populer di kalangan remaja. Banyak penggemar dan kolektor terpengaruh oleh kenangan masa lalu ini, yang mendorong mereka untuk mencari dan mempertahankannya sebagai bagian dari sejarah pribadi mereka.

3. Langka dan Investasi

Produksi RX-King Cobra telah dihentikan sejak tahun 1995, sehingga model yang tersisa sangat langka. Harga motor ini melonjak di pasar karena permintaan yang tinggi dan kekurangan. Bahkan ada kemungkinan bahwa beberapa item, yang semuanya orisinal dan telah dirawat dengan baik, akan dijual dengan harga puluhan juta rupiah.