Intip Proses Produksi Mobil di Pabrik Baru Daihatsu, Begini Alurnya

KARAWANG - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meresmikan pabrik baru di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Pabrik Karawang Assembly Plant 2 (KAP 2) yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, di Karawang Timur, Jawa Barat ini memiliki teknologi canggih sehingga mampu memproduksi 140 ribu unit per tahun.

1. Produksi 140 Ribu Unit per Tahun

Hingga saat ini, ADM telah memproduksi kendaraan lebih dari 8 juta unit untuk pasar otomotif domestik dan global dengan destinasi hingga lebih dari 60 negara.

Pabrik seluas lebih dari 26 hektare ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif domesktik dan global yang terus berkembang.

Proses produksi mobil di pabrik Daihatsu di Karawang Assembly Plant 2 (ADM)

Sebagai basis produksi untuk grup Daihatsu dan Toyota di luar Jepang, pembangunan pabrik baru KAP 2 juga merupakan wujud komitmen investasi keberlanjutan Daihatsu di masa depan dengan menghadirkan teknologi manufaktur proses produksi mobil yang lebih modern, ramah lingkungan, serta memiliki produktivitas tinggi.

Pabrik baru ini memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 140.000 unit per tahun dengan 3 fasilitas utama, yaitu Body (Bodi), Painting (Pengecatan), dan Assembling (Perakitan) terintegrasi dan menggunakan teknologi terkini dengan menerapkan konsep inovatif E-SSC (Evolution, Simple, Slim, Compact).

Selain memiliki teknologi terkini, pabrik baru KAP 2 mendukung program pengurangan emisi karbon (carbon neutral) yang diwujudkan dengan mengimplementasikan panel surya sebesar 3 Mega Watt sebagai sumber daya listrik terbarukan, proses produksi yang lebih optimal, serta utilisasi peningkatan teknologi robotik yang mampu menghasilkan sebuah produk berkualitas tinggi.

2. Proses Produksi Mobil di Pabrik Daihatsu

Secara tahapan pembuatan mobil, Daihatsu mengawalinya dari Press Shop, yaitu dimulai dari lempengen besi yang dicetak dengan mesin cetak ribuan ton untuk membuat setiap bagian dari potongan bodi mobil. Selanjutnya, pabrik baru KAP 2 pada fasilitas Body, setiap potongan bagian mobil disatukan menjadi satu bagian utuh dengan menggunakan teknologi robotik terkini dengan utilisasi hingga 98%, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan tingkat presisi yang sempurna, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan.

Pada saat yang sama, pembuatan mesin mobil juga dilakukan di Casting Shop. Blok mesin dibuat dari alumunium cair yang dicetak dengan mesin berteknologi tinggi, dengan tingkat presisi yang sempurna. Setelah itu, blok mesin yang sudah jadi dan telah dilakukan tes kualitas, dibawa ke Engine Shop untuk dirakit menjadi mesin mobil yang siap digunakan.