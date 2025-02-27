Intip Koleksi Mobil AHY, dari Air EV hingga Mercy

JAKARTA - Baru-baru ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025–2030. Ia melanjutkan kepemimpinannya di partai tersebut.

Selain aktivitas di dunia politik, putra sulung dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memiliki sejumlah koleksi mobil mewah. Hal ini bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya pada 2024 silam.

Berikut koleksi mobil AHY, yang baru saja terpilih kembali menjadi Ketum Demokrat, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (28/2/2025):

1. Lexus LX 570

AHY memiliki mobil mewah Lexus LX 570 lansiran 2017. Mobil ini dibekali mesin V8 berkapasitas 5.7 liter dan daya 362 daya kuda. SUV premium ini juga memiliki interior mewah dan fitur canggih seperti sistem navigasi terintegrasi, suspensi adaptif, dan sistem hiburan kelas atas. Dengan harga sekitar Rp1,915 miliar, SUV ini menawarkan kombinasi optimal dari kenyamanan dan performa.

2. Mercedes-Benz GLS 450

Koleksi lainnya Mercedes-Benz GLS 450 lansiran 2020. Mobil ini dibekali mesin 3.0 liter inline-6 turbocharged dengan teknologi EQ Boost. Mercedes-Benz GLS 450 adalah SUV mewah dengan tenaga sebesar 367 daya kuda dan torsi 500 Nm. Kendaraan ini ditaksir seharga Rp1,741 miliar.

3. Mercedes-Benz S450L

Mobil Mercedes-Benz lainnya milik AHY adalah S450L keluaran 2018. Sedan mewah ini ditenagai mesin 3.0 liter V6 turbocharged yang dapat menghasilkan 362 daya kuda. Kendaraan ini dihargai sekitar Rp1,5 miliar.

4. Mercedes-Benz V250

Tampaknya AHY menggemari Mercedes-Benz. Ini bisa dilihat dari isi garasinya. Ia memiliki Mercedes-Benz V250 adalah van mewah. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin 2.0 liter turbocharged dan memiliki fitur seperti kursi kapten dengan pengaturan elektrik, sistem hiburan belakang, dan atap panoramik. Diperkirakan harga mobil ini sebesar Rp1,203 miliar.