Jetour Jual 278 Unit di IIMS 2025, Dashing Terlaris

JAKARTA - PT Jetour Motor Indonesia meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari. Selama 11 hari pameran, Jetour mencatatkan penjualan 278 unit.

1. Jetour Bukukan 278 SPK IIMS 2025

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, mengatakan sangat senang dengan respons positif dari pengunjung IIMS 2025. Ajang tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan merek Jetour secara lebih luas.

"Itu adalah IIMS pertama kami, setelah kami first ceremony di Februari. Dan kami lihat hasilnya cukup memuaskan, acceptance dari konsumen, interest konsumen, dan juga penjualan," kata Ranggy di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).

Ia mengungkapkan Dashing menjadi model yang cukup diminati sepanjang pameran. Itu karena mobil ini menawarkan kenyamanan dan kemewahan yang ada pada kelas di atasnya.

"Kita juga baru selesai rekap dan hasil rekapitulasi terakhir ada di angka 278 unit. Di mana Dashing sekitar 60 persen dari komposisi sales. X70 Plus di 40 persen. Dan model paling tinggi, Dashing Inspira yang paling banyak diambil oleh konsumen," ucapnya.

2. Unit Langsung Dikirim

Soal pengiriman, Ranggy menegaskan, setiap konsumen yang melakukan pembelian di IIMS 2025 langsung mendapatkan unit yang mereka pesan. Itu karena Jetour tetap memproduksi model yang ditawarkan untuk menghindari antrean.