HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perluas Jangkauan, Wuling Buka Diler Baru di Palembang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |19:16 WIB
Perluas Jangkauan, Wuling Buka Diler Baru di Palembang
Perluas Jangkauan, Wuling Buka Diler Baru di Palembang (Ist)
JAKARTAWuling Motors (Wuling) meresmikan diler baru di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kehadiran diler baru ini untuk lebih menjangkau konsumen.Diler ini menggunakan logo Wuling berwarna silver yang berbeda. 

1. Diler Palembang

"Kami menyambut positif langkah PT Maju Global Motor dalam meningkatkan layanan pelanggan di Palembang dan sekitarnya dengan melakukan relokasi dan penggunaan Wuling Silver Logo. Kami berharap dealer ini dapat membawa semangat Wuling silver logo dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, mulai dari penjualan hingga layanan purna jual," ujar  Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, dalam keterangannya.

Diler Wuling ini merupakan relokasi dari alamat sebelumnya di Jl Soekarno Hatta No.999, Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Saat ini direlokasi ke Jl Kolonel H. Burlian No. 888 RT 12 RW 04, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, dengan luas tanah mencapai 1.168 meter persegi dan luas bangunan 1.078 meter persegi.

2. Konsep 3S

Dealer ini mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) dalam rangka memberikan layanan lengkap, mulai dari pembelian unit kendaraan, perawatan berkala, hingga ketersediaan suku cadang resmi. 

Showroom seluas 500 meter persegi mampu menampilkan hingga 4 unit mobil display. Selain itu, tim tenaga penjual di dealer ini siap memberikan konsultasi mendalam mengenai fitur, performa, serta teknologi setiap model Wuling.

 

