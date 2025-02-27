Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat Kode GTA San Andreas PS 3 Paling Lengkap dan Terbaru 2025

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:37 WIB
JAKARTA - Cheat kode GTA San Andreas PS 3 layak diketahui setiap pemain game populer ini. GTA menyuguhkan genre open world yang memberikan kebebasan sangat luas bagi para pemainnya dengan berbagai macam konten serta aktivitas yang dapat dilakukan di dalamnya.

Terdapat beberapa misi di GTA San Andreas yang sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, para gamer berusaha mencari tahu cheat GTA San Andreas untuk menyelesaikan misi dengan mudah dan membuatnya menyenangkan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (27/2/2025), Okezone telah merangkum cheat kode GTA San Andreas PS 3, sebagai berikut.

Cheat Kode GTA San Andreas PS 3

  • Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
  • Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
  • Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
     

