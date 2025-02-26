Debut di IIMS 2025, Segini Penjualan BAIC

JAKARTA - Untuk pertama kalinya BAIC Indonesia mengikuti pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Ini menjadi ajang untuk memperkenalkan model BAIC kepada konsumen di Indonesia.

IIMS 2025 menjadi pameran yang dapat dimanfaatkan oleh setiap produsen untuk memperkenalkan produk terbaiknya. Ini juga dimanfaatkan untuk menggaet konsumen di awal tahun.

1. Penjualan BAIC di IIMS 2025

Pada ajang IIMS 2025, yang digelar pada 13-23 Februari 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, BAIC mencetak angka penjualan sebesar total 60 unit. Jenama asal China ini juga sekaligus mendapatkan penghargaan untuk BAIC BJ40 Plus Champion Edition sebagai Best SUV Off Road.

BAIC BJ40 Plus

"Selama periode IIMS 2025, BAIC berhasil menutup angka penjualan sejumlah 60 unit di mana 73 persen dari angka tersebut adalah penjualan untuk BJ40 Plus sejumlah 44 unit dan X55 II sebanyak 16 unit. Dari total penjualan ini terdapat lebih dari 1.300 prospek pembeli yang menunjukkan ketertarikannya pada kendaraan-kendaraan yang ditampilkan oleh BAIC," demikian keterangan resmi BAIC.

Tampil dengan warna baru, Matte Grey, BAIC BJ40 Plus Champion Edition ini tampil gagah dalam kondisi atap terbuka. Mobil ini memiliki draain seperti kendaraan khusus untuk aktivitas outdoor, serta penggunaan pintu tubular pada keempat pintu kendaraan, menggantikan pintu-pintu standarnya, yang bertujuan memudahkan para penumpang untuk beraktivitas luar ruang.