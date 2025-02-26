Hypernet Technologies Hadirkan Solusi IT Anti Ribet untuk UMKM

JAKARTA - Dalam rangka memperkenalkan produk baru yang menargetkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Hypernet Technologies menggelar acara Meet Eat Inspire (MENS) Online pada Kamis (20/2/2025).

Meet Eat Inspire (MENS) Online kali ini, mengusung tema “Tingkatkan Kecepatan Bisnis UMKM Anda dengan Solusi IT Terbaik!” yang dibawakan oleh Small Medium Business Dept. Head Harry Nugroho, Technology Solution Engineer Dept. Head Ahmad Rizki, dan Head of Marketing Communication Ferdy Zulkarnain.

Bisnis UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Selain mendorong perekonomian negara, UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa era digital saat ini membawa perubahan, baik untuk konsumen maupun pelaku bisnis. Pelaku UMKM pun harus mampu berkembang agar tetap bisa bersaing dengan bisnis lainnya.

Di era digital ini, beradaptasi dengan perkembangan digital yang sangat cepat bisa menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Hal ini bisa disebabkan oleh budget yang terbatas, pengetahuan IT yang tidak terlalu luas, sampai keterbatasan sumber daya.