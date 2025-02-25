Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition Hadir di Indonesia, Intip Desain Keren dan Kelebihannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |16:53 WIB
POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition Hadir di Indonesia, Intip Desain Keren dan Kelebihannya
POCO X7 Pro 5G Special Edition Iron Man. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA POCO X7 Series resmi meluncur di Indonesia pada Selasa, (25/2/2025), dalam dua model yaitu POCO X7 5G dan POCO X7 Pro 5G. Selain dua model tersebut, POCO juga mengumumkan POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition.

Ponsel edisi khusus memiliki desain dengan aksen merah yang lekat dengan Iron Man, yang terlihat juga pada tombol daya dan kamera belakang. Panel belakang POCO X7 Pro edisi khusus ini menampilkan logo Poco berwarna emas dan logo Iron Man di bagian tengah, sementara di bawahnya terdapat logo Marvel dan Avengers.

Selain tampilan pada desain dan panel belakang, POCO X7 Pro edisi khusus ini juga hadir dengan tema, ikon, dan wallpaper khusus yang bertema Iron Man.

Tema Unik POCO X7 Pro 5G Special Edition Iron Man. (Foto: Dika/Okezone)

Edisi spesial ini juga menyertakan casing hitam khusus, yang memperlihatkan logo iron Man di panel belakang ponsel saat dipasang. Sayangnya, edisi khusus ini tidak menyertakan kepala charger dalam box pembelian seperti pada edisi standar, alih-alih charger tersebut di bundling pada saat pembelian.

Tak Ada Perbedaan Spesifikasi

Product Marketing POCO Indonesia, Jeksen, mengonfirmasi bahwa spesifikasi POCO X7 Pro Iron Man Special Edition ini sama dengan POCO X7 Pro edisi standar.

“Bedanya hanya itu saja (desain). Selebihnya sama. Di dalam smartphone (edisi khusus) nanti punya interface yang empatik, sudah costumized,” terang Jeksen kepada Okezone usai acara peluncuran, Selasa.

Box POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition. (Foto: Dika/Okezone)

Sebagai informasi, POCO X7 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 8400 Ultra dengan layar AMOLED CrystalRes 1.5K 120Hz 6,67 inci. Ponsel ini ditenagai oleh baterai 6.000 mAh dengan 90W HyperCharge.

POCO X7 Pro 5G menjalankan HyperOS 2 dan hadir dengan varian 12GB/512GB.

Jeksen tidak merinci berapa banyak POCO X7 Pro Iron Man Special Edition ini diprediksi, namun dia menekankan bahwa ponsel ini ditujukan khusus bagi para penggemar dan fans berat Iron Man.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186171//poco_pad_m1_dan_poco_pad_x1-QaeM_large.jpg
POCO Rilis Duo Tablet Gaming: POCO Pad M1 dan X1 Resmi Hadir di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184153//poco_f8_series_akan_debut_global_di_bali_pada_26_november_2025-Eeyl_large.jpg
POCO F8 Series Akan Debut Global di Bali pada 26 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182638//redmi_k90-qm5r_large.jpg
POCO F8 Pro Dikabarkan Bakal Rilis Tanpa Menyertakan Charger Dalam Kotak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179093//redmi_k90_pro_max-89Re_large.jpg
Bocoran POCO F8 Pro dan Ultra, Rebrand Seri Redmi K90 dengan Baterai Lebih Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176087//poco_m7-6tHr_large.jpg
Poco M7 Meluncur Dibekali Baterai 7 Ribu mAh, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175930//vice_president_realme_chase_xu_memamerkan_realme_15_pro_game_of_thrones_limited_edition-tOGg_large.jpg
Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition Dirilis di Indonesia, Hanya Dijual 5.000 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement