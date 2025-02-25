POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition Hadir di Indonesia, Intip Desain Keren dan Kelebihannya

JAKARTA – POCO X7 Series resmi meluncur di Indonesia pada Selasa, (25/2/2025), dalam dua model yaitu POCO X7 5G dan POCO X7 Pro 5G. Selain dua model tersebut, POCO juga mengumumkan POCO X7 Pro 5G Iron Man Special Edition.

Ponsel edisi khusus memiliki desain dengan aksen merah yang lekat dengan Iron Man, yang terlihat juga pada tombol daya dan kamera belakang. Panel belakang POCO X7 Pro edisi khusus ini menampilkan logo Poco berwarna emas dan logo Iron Man di bagian tengah, sementara di bawahnya terdapat logo Marvel dan Avengers.

Selain tampilan pada desain dan panel belakang, POCO X7 Pro edisi khusus ini juga hadir dengan tema, ikon, dan wallpaper khusus yang bertema Iron Man.

Edisi spesial ini juga menyertakan casing hitam khusus, yang memperlihatkan logo iron Man di panel belakang ponsel saat dipasang. Sayangnya, edisi khusus ini tidak menyertakan kepala charger dalam box pembelian seperti pada edisi standar, alih-alih charger tersebut di bundling pada saat pembelian.

Tak Ada Perbedaan Spesifikasi

Product Marketing POCO Indonesia, Jeksen, mengonfirmasi bahwa spesifikasi POCO X7 Pro Iron Man Special Edition ini sama dengan POCO X7 Pro edisi standar.

“Bedanya hanya itu saja (desain). Selebihnya sama. Di dalam smartphone (edisi khusus) nanti punya interface yang empatik, sudah costumized,” terang Jeksen kepada Okezone usai acara peluncuran, Selasa.

Sebagai informasi, POCO X7 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 8400 Ultra dengan layar AMOLED CrystalRes 1.5K 120Hz 6,67 inci. Ponsel ini ditenagai oleh baterai 6.000 mAh dengan 90W HyperCharge.

POCO X7 Pro 5G menjalankan HyperOS 2 dan hadir dengan varian 12GB/512GB.

Jeksen tidak merinci berapa banyak POCO X7 Pro Iron Man Special Edition ini diprediksi, namun dia menekankan bahwa ponsel ini ditujukan khusus bagi para penggemar dan fans berat Iron Man.