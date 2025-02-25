Strategi Citroen atasi Stigma Harga Mobil Eropa Mahal

JAKARTA - PT Indomobil National Distributor meluncurkan New Citroen C3 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 beberapa waktu lalu. Mobil tersebut dibanderol di bawah Rp200 juta.

Diketahui, masih ada stigma di masyarakat bahwa mobil Eropa identik dengan harga yang mahal. Namun, kini New Citroen C3 hadir dengan harga terjangkau yakni mulai Rp189,9 juta.

1. Bangun Customer Experience

CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, memaparkan strategi pihaknya untuk mengatasi stigma ini. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya fokus membangun customer experince untuk mengenalkan produknya. Dengan begitu, diharapkan konsumen dapat merasakan sendiri kualitas mobil Citroen.

New Citroen C3 Aircross SUV (Arya Nur)

"Strategi pertama memang kita bangun customer experience. Jadi masyarakat harus tahu mobil yang kita bawa murah bukan berarti mobil ini kurang bagus ya. Tapi, mereka harus merasakan ini harganya terjangkau dan kualitasnya bagus mobil yang nyaman, mobil yang enak dibawa," kata Tan saat berkunjung ke iNews Tower, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, pihaknya juga membangun kepercayaan masyarakat dengan membangun layanan purnajual di Tanah Air. Pihaknya menghadirkan sejumlah bengkel dan memastikan ketersediaan suku cadang.

2. Bangun Jaringan Aftersales

"Kedua strategi kita memang kita membangun kepercayaan masyarakat terhadap mobil Eropa. Jadi kita membangun jaringan aftersales service yang lengkap di seluruh Indonesia," ucapnya.