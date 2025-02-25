Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Strategi Citroen atasi Stigma Harga Mobil Eropa Mahal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:04 WIB
Strategi Citroen atasi Stigma Harga Mobil Eropa Mahal
New Citroen C3 di IIMS 2025
A
A
A

JAKARTA - PT Indomobil National Distributor meluncurkan New Citroen C3 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 beberapa waktu lalu. Mobil tersebut dibanderol di bawah Rp200 juta. 

Diketahui, masih ada stigma di masyarakat bahwa mobil Eropa identik dengan harga yang mahal. Namun, kini New Citroen C3 hadir dengan harga terjangkau yakni mulai Rp189,9 juta. 

1. Bangun Customer Experience

CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, memaparkan strategi pihaknya untuk mengatasi stigma ini. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya fokus membangun customer experince untuk mengenalkan produknya. Dengan begitu, diharapkan konsumen dapat merasakan sendiri kualitas mobil Citroen. 

New Citroen C3 Aircross SUV (Arya Nur)
New Citroen C3 Aircross SUV (Arya Nur)

"Strategi pertama memang kita bangun customer experience. Jadi masyarakat harus tahu mobil yang kita bawa murah bukan berarti mobil ini kurang bagus ya. Tapi, mereka harus merasakan ini harganya terjangkau dan kualitasnya bagus mobil yang nyaman, mobil yang enak dibawa," kata Tan saat berkunjung ke iNews Tower, Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

Selanjutnya, pihaknya juga membangun kepercayaan masyarakat dengan membangun layanan purnajual di Tanah Air. Pihaknya menghadirkan sejumlah bengkel dan memastikan ketersediaan suku cadang. 

2. Bangun Jaringan Aftersales

"Kedua strategi kita memang kita membangun kepercayaan masyarakat terhadap mobil Eropa. Jadi kita membangun jaringan aftersales service yang lengkap di seluruh Indonesia," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3163042/citroen-1LuG_large.jpg
Indonesia Automotive Awards 2025, Citroen Dianugerahi Most Inspiring First Car Choice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157629/citroen_basalt-0Kdb_large.jpg
Citroen Basalt Meluncur di GIIAS 2025, Dibanderol Mulai Rp359 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/52/3140698/new_citroen_c3_meluncur_di_bali-0bTp_large.jpg
Citroen New C3 Aircross SUV dan C3 Meluncur di Bali, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/52/3123519/citroen_dan_jeep-FQkx_large.jpg
Citroen dan Jeep Hadirkan Bengkel Siaga saat Mudik Lebaran, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/52/3117620/citroen_c3_aircross_suv-tkRc_large.jpg
2 Ribu Calon Konsumen Pinjam 100 Unit Citroen C3 Aircross, Berapa Banyak yang SPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/15/3092033/citroen-lfO9_large.jpg
Citroen E-C3 All Electric Mulai Didistribusikan ke Konsumen di Batam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement