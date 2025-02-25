Mercedes-Benz Rilis 2 Model G-Class Baru, Harga Mulai Rp5,4 Miliar

JAKARTA - Mercedes-Benz Indonesia resmi meluncurkan 2 model baru dari model G-Class, yaitu The All-New Electric G 580 Edition One dan The All-New Mercedes-AMG G 63. Kedua mobil offroad legendaris itu hadir dengan sejumlah fitur canggih.

Chief Operating Officer PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Donald Rachmat mengatakan, kedua varian G-Class ini mewakili dua aspek berbeda dari DNA Mercedes-Benz.

"The All-New Electric G 580 Edition One dengan EQ Technology menunjukkan komitmen kami terhadap mobilitas berkelanjutan, sementara The All-New Mercedes-AMG G 63 membawa berbagai elemen khas Mercedes-Benz untuk kendaraan dengan performa tertinggi di kelasnya," katanya saat peluncuran di Jakarta, belum lama ini.

Meskipun berbeda, Donald menambahkan keduanya tetap mempertahankan karakter off-road tangguh yang menjadi desain ikonik G-Class selama lebih dari 45 tahun.

1. The All-New Electric G 580 Edition One

The All-New Electric G 580 Edition One merupakan edisi G-Class pertama teknologi listrik. Hadir dengan desain eksklusif, fitur premium, dan performa tinggi yang tetap mempertahankan karakter tangguh khas G-Class. Model ini juga dilengkapi 4 motor listrik, baterai lithium-ion berkapasitas 116 kWh yang menghasilkan jarak tempuh hingga 473 kilometer, serta tenaga maksimal 587 hp dengan torsi mencapai 1.164 Nm.

Teknologi unggulannya mencakup G-Turn, G-Steering, dan Offroad Crawl yang merupakan fungsi berkendara offroad khusus kendaraan listrik. G-Turn dapat membantu pengemudi bermanuver hingga 360 derajat ke kiri atau ke kanan, terutama pada medan off-road yang sulit. G-Roar menghadirkan suara unik yang diciptakan khusus The All-New Electric G 580 Edition One.

Design Box pada bagian belakang kendaraan menghadirkan tempat penyimpanan dengan bentuk kotak, yang menjadi ciri khas baru untuk model G-Class. Sebelumnya, tempat penyimpanan ini berbentuk bulat dan digunakan untuk menyimpan ban cadangan, sedangkan pada The All-New Electric G 580 Edition One desain kotak tersebut berfungsi untuk menyimpan kabel pengisi daya.