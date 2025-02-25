Advertisement
Intip Koleksi Mobil Rosan Roeslani CEO Danantara

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |12:57 WIB
JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Ia akan memikul tanggung jawab baru untuk mengelola beberapa aset besar BUMN. 

Terlepas dari posisi barunya saat ini, menarik mengintip isi garasi Rosan Roeslani. Diketahui Rosan Roeslani memiliki harta Rp864 miliar, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada November 2024. 

Sebagian besar kekayannya berupa tanah dan bangunan senilai sekitar Rp511 miliar. Aset itu tersebar di wilayah Jakarta, Bali, hingga Lombok.

Rosan juga memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp3,12 miliar. Ini terdiri dari sejumlah kendaraan yang tercantum. 

Berikut koleksi mobil Rosan Roeslani CEO Danantara berdasarkan LHKPN-nya. 

1. Lexus LM350 A/T tahun 2020 

Pertama adalah Lexus LM35 A/T 2020. Mobil mewah itu ditaksir senilai Rp1,58 miliar. Mobil MPV premium itu merupakan hasil sendiri. 

Diketahui, mobil ini memiliki mesin V6 berkapasitas 3.456 cc. Mesin itu mampu menyemburkan tenaga 296 hp pada 6.600 rpm dan torsi 361 Nm pada 4.700 rpm. 

2. Toyota Alphard 2.5 G A/T 2015

Toyota Alphard 2.5 G adalah MPV mewah yang sangat disukai oleh para eksekutif. Mobil ini memiliki mesin 2.494 cc dengan tenaga 178 hp pada 6.000 rpm dan torsi 234 Nm pada 4.100 rpm. Harganya sekitar Rp680 juta, dan memiliki fitur seperti kursi elektrik, sistem hiburan canggih, dan sunroof.

 

