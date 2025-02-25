Link dan Cara Download Free Fire Beta Testing APK Android

JAKARTA - Bagi para penggemar Free Fire yang ingin merasakan fitur-fitur terbaru sebelum dirilis secara resmi, Garena menyediakan platform bernama Free Fire Advance Server. Melalui platform ini, pemain dapat menguji pembaruan terbaru, memberikan umpan balik, dan berkontribusi dalam pengembangan game.

Berikut adalah panduan lengkap untuk mengunduh dan menginstal FF Beta Testing APK di perangkat Android Anda.

Apa Itu Free Fire Advance Server?

Free Fire Advance Server adalah versi uji coba dari game Free Fire yang dirancang khusus untuk pemain yang ingin mencoba fitur-fitur terbaru sebelum dirilis ke publik. Dalam versi ini, Anda dapat mengakses konten eksklusif seperti karakter baru, senjata, peta, dan berbagai pembaruan lainnya.

Partisipasi dalam program ini juga memungkinkan Anda untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengembang mengenai pengalaman bermain dan potensi bug yang ditemukan.

Langkah-langkah Mengunduh dan Menginstal FF Beta Testing APK

Kunjungi Situs Resmi Free Fire Advance Server

Untuk memulai, buka situs resmi Free Fire Advance Server di https://freefireadvanceservers.net. Pastikan Anda mengunjungi situs resmi untuk menghindari potensi risiko dari sumber yang tidak terpercaya.

Login dengan Akun Facebook atau Google

Anda akan diminta untuk masuk menggunakan akun Facebook atau Google yang terhubung dengan akun Free Fire Anda. Pastikan akun yang Anda gunakan aktif dan terhubung dengan akun game untuk mempermudah proses pendaftaran.