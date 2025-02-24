Jelajahi Bali dengan Honda PCX 160 RoadSync, Tangguh Libas Rute Menantang

BALI - New Honda PCX 160 RoadSync hadir sebagai varian tertinggi. Motor skutik premium ini meluncur pada akhir tahun lalu.

Redaksi berkesempatan mengeksplorasi New Honda PCX 160 RoadSync menjelajahi Bali pada 22-23 Februari 2025. Perjalanan menjadi semakin seru karena rute yang menantang di tengah guyuran hujan.

Dalam perjalanan dengan jarak 174 km dari Kuta, Bedugul, Lovina, hingga Ubud, redaksi bersama sekitar 30 orang pecinta Honda PCX 160 merasakan langsung bagaimana skutik besar Honda ini menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Baik pada perjalanan perkotaan yang padat hingga jalur menanjak dan berkelok khas Bali.

"New Honda PCX160 menjadi pilihan terbaik konsumen yang menginginkan skutik besar dengan fitur canggih yang semakin memberikan kenyamanan saat berkendara, didukung konektivitas selama perjalanan,” ujar General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin di Bali, Sabtu (22/2/2025).

Start dari kawasan Kuta-Badung, New Honda PCX160 mulai dipacu dan mencuri perhatian. Gaya elegan didapat dari lekuk bodi dan desain lampu modern, serta cover setang yang menjadi identitas baru. Kenyamanan dirasakan dengan jok empuk, ruang kaki lebih luas, yang membuat posisi berkendara lebih ergonomis. Di tengah kepadatan lalu lintas dan kondisi stop-and-go, New Honda PCX160 tetap nyaman.

TFT Panel Meter 5 inci dengan dua mode day dan night menambah kesan futuristik, sekaligus memberikan informasi berkendara yang lebih jelas dan mudah dibaca dalam berbagai kondisi pencahayaan. Informasi yang disajikan juga lengkap, mulai dari jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, hingga informasi konektivitas Honda Roadsync yang sangat membantu dalam perjalanan.

1. Tangguh dan Stabil Libas Tanjakan hingga Jalanan Licin

Saat perjalanan menuju Secret Garden, Bedugul, jalur menanjak dan berliku menantang tenaga mesin 160cc eSP+ 4 katup berpendingin cairan New Honda PCX160. Catatan tenaga 11,8 kW @8.500 rpm dan torsi 14,7 Nm @6.500 rpm, skutik premium ini mampu menaklukkan tanjakan dengan mudah dan tenaga maksimal terus terjaga.

Test ride Honda PCX 160 di Bali (Dok AHM)

Keamanan di jalanan yang licin juga optimal dengan Honda Selectable Torque Control (HSTC). Fitur ini membantu menjaga traksi ban saat berkendara di permukaan jalan yang menantang. Adanya Anti-lock Braking System (ABS) memberikan kontrol lebih saat melintasi turunan tajam dan menambah rasa percaya diri bagi pengendara melibas setiap tikungan.

Dari Secret Garden, perjalanan berlanjut menuju kawasan Lovina yang terkenal dengan jalur berkeloknya. Suspensi Subtank Rear menunjukkan keunggulannya, memastikan kestabilan maksimal saat melewati tikungan tajam dan jalanan kurang baik. Ban tubeless lebar (110/70-14 di depan dan 130/70-13 di belakang) memberikan daya cengkeram yang kuat di aspal, memungkinkan manuver yang lebih stabil dan presisi.