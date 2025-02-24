Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Pertimbangkan Bawa Staria Hybrid ke Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |09:23 WIB
Hyundai Pertimbangkan Bawa Staria Hybrid ke Indonesia
Hyundai Pertimbangkan Bawa Staria Hybrid ke Indonesia (HMID)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) masih mempertimbangkan untuk membawa Staria versi hybrid ke Indonesia. Padahal, model tersebut sudah dipasarkan di banyak negara dengan menawarkan bahan bakar efisien.

1. Hyundai Pertimbangkan Bawa Staria Hybrid ke Indonesia

Seperti diketahui, saat ini sejumlah produsen yang menawarkan MPV premium telah melengkapinya dengan varian hybrid, seperti Toyota Alphard HEV dan Nissan Serena Hybrid. Kedua model tersebut terbukti diminati banyak konsumen.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan Hyundai terus berkomitmen untuk menuju ke arah ramah lingkungan. Namun, pihaknya masih harus melakukan kajian untuk membawa model elektrifikasi ke Tanah Air.

"Jadi untuk Staria ya, kita memang lagi mempertimbangkan apakah akan ada versi hybrid atau bahkan versi EV. Nah, itu spill-nya," kata Frans di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Di pasar global, Staria Hybrid menggunakan mesin Smartstream G1.6T 1.600 cc turbocharged yang dikombinasikan dengan motor listrik. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 13 km/liter.

Seperti diketahui, saat ini Hyundai telah menjual mobil hybrid melalui Santa Fe dan Tucson. Chief Sales Officer PT HMID Diky Zulkarnaen mengungkapkan pihaknya akan menambah varian elektrifikasi berdasarkan permintaan dan kebutuhan konsumen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement