Daftar Lengkap Mobil Terbaik di IIMS 2025

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari, diramaikan 56 brand otomotif. Penyelenggara memberikan penghargaan bagi merek kendaraan roda empat yang tampil unggul di berbagai kategori.

1. IIMS 2025

President Director Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi industri otomotif. Sehingga mereka yang memberikan sesuatu yang terbaik pantas mendapatkan penghargaan.

"IIMS bukan sekadar ajang pamer kendaraan, tetapi juga wadah bagi merek-merek otomotif untuk menunjukkan teknologi, inovasi, dan komitmen mereka dalam menghadirkan produk terbaik bagi konsumen," ujar Daswar, Sabtu (22/2/2025).

Diketahui, ada lebih dari 10 model yang meluncur di IIMS 2025. Sejumlah model hadir dalam bentuk konsep yang menawarkan inovasi dan desain mobil yang akan ditawarkan ke konsumen Indonesia di masa depan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi industri untuk terus menghadirkan kendaraan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Daswar.

Ajang penghargaan yang dilakukan IIMS 2025 diharapkan memberikan dorongan bagi industri otomotif Tanah Air untuk terus berkembang. Terutama di era elektrifikasi yang saat ini menjadi tuntutan di seluruh dunia.