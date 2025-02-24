Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Lengkap Mobil Terbaik di IIMS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |09:09 WIB
Daftar Lengkap Mobil Terbaik di IIMS 2025
Sejumlah mobil diganjar penghargaan pada ajang IIMS 2025. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari, diramaikan 56 brand otomotif. Penyelenggara memberikan penghargaan bagi merek kendaraan roda empat yang tampil unggul di berbagai kategori.

1. IIMS 2025

President Director Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi industri otomotif. Sehingga mereka yang memberikan sesuatu yang terbaik pantas mendapatkan penghargaan.

"IIMS bukan sekadar ajang pamer kendaraan, tetapi juga wadah bagi merek-merek otomotif untuk menunjukkan teknologi, inovasi, dan komitmen mereka dalam menghadirkan produk terbaik bagi konsumen," ujar Daswar, Sabtu (22/2/2025).

Diketahui, ada lebih dari 10 model yang meluncur di IIMS 2025. Sejumlah model hadir dalam bentuk konsep yang menawarkan inovasi dan desain mobil yang akan ditawarkan ke konsumen Indonesia di masa depan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi industri untuk terus menghadirkan kendaraan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Daswar.

Ajang penghargaan yang dilakukan IIMS 2025 diharapkan memberikan dorongan bagi industri otomotif Tanah Air untuk terus berkembang. Terutama di era elektrifikasi yang saat ini menjadi tuntutan di seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement