HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Rekomendasi Pilihan Mobil di Bawah Rp100 Juta

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |09:05 WIB
5 Rekomendasi Pilihan Mobil di Bawah Rp100 Juta
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Untuk mendapatkan kendaraan berkualitas tinggi tanpa menguras kantong adalah membeli mobil bekas dengan anggaran di bawah Rp100 juta. Berikut ini adalah 5 rekomendasi mobil bekas yang layak dipertimbangkan, sebagaimana dihimpun pada Senin (24/2/2025):

1. Honda Jazz (2008–2010)

Desain yang sporty dan performa mesin yang andal adalah ciri khas Honda Jazz generasi kedua. Mobil ini ditenagai oleh mesin 1.5L i-VTEC SOHC dengan tenaga hingga 120 PS dan torsi 145 Nm, yang membuatnya sangat responsif saat berkendara. Sistem audio berkualitas tinggi, AC, dan sistem keselamatan seperti airbag dan ABS adalah fitur standar. Harga bekasnya antara Rp85 juta dan Rp95 juta.

2. Toyota Yaris (2006–2009)

Dengan mesin 1.5L, Toyota Yaris kompak memiliki tenaga 107 PS pada 6.000 rpm dan torsi 14.3 kgm pada 4.200 rpm. Yaris memiliki fitur seperti AC, power window, dan sistem audio, yang membuatnya pilihan yang menarik bagi yang mencari hatchback yang memiliki kenyamanan dan kinerja yang baik. Harga bekasnya berkisar antara Rp90 juta hingga Rp100 juta.

3. Daihatsu Xenia (2012-2014)

Daihatsu Xenia memiliki mesin 1.3L dengan tenaga 92 PS dan torsi 120 Nm, yang merupakan MPV populer. Sangat irit bahan bakar, mobil ini memiliki kabin yang luas yang dapat menampung hingga tujuh orang. AC double blower dan sistem audio adalah fitur standar. Harga bekasnya antara Rp85 juta dan Rp95 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
