Meta Hadirkan Fitur Penerjemah, Penjadwalan, Hingga Stiker Musik di Pesan Langsung Instagram

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |18:32 WIB
Fitur terjemahan di Instagram.
JAKARTA - Instagram meluncurkan sejumlah pembaruan yang berguna untuk layanan pesan langsung atau direct message (DM)-nya. Fitur-fitur yang hadir termasuk penerjemahan pesan, stiker musik, dan kemampuan untuk menjadwalkan pesan.

Penerjemahan pesan telah tersedia di Facebook Messenger sejak 2018, tetapi baru sekarang tersedia di DM Instagram. Agak membigungkan bahwa Meta baru sekarang membawanya ke Instagram, bahkan WhatsApp belum fitur ini.

Dengan fitur ini, sekarang Anda dapat menerjemahkan pesan di obrolan Instagram Anda cukup dengan menekan lama pada pesan yang terkirim atau diterima dan mengetuk Terjemahkan. Teks yang diterjemahkan akan muncul tepat di bawah teks aslinya.

Tambahan lain pada DM adalah stiker musik. Fitur ini memungkinkan Anda membagikan cuplikan lagu yang Anda pilih dalam pesan. Anda akan menemukan opsi Musik baru di bawah tab Stiker dalam obrolan Anda, tempat Anda dapat mencari lagu untuk dibagikan. Perlu diingat bahwa stiker hanya akan menyertakan pratinjau lagu selama 30 detik.

Dilansir Gizmochina, Instagram juga menambahkan kemampuan untuk menjadwalkan pesan, yang akan berguna untuk hal-hal seperti ucapan selamat ulang tahun tepat pada tengah malam. Anda dapat menekan lama tombol kirim untuk menjadwalkan pesan dan memilih waktu yang Anda inginkan dari opsi penyesuaian yang tersedia.

 

