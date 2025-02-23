HUAWEI MatePad Pro 13.2 Segera Hadir di Indonesia, Tablet Pertama dengan Flexible OLED PaperMatte Display

JAKARTA – Huawei segera meluncurkan tablet flagship terbarunya, HUAWEI MatePad Pro 13.2 yang dirancang untuk untuk mendukung produktivitas dan memberikan pengalaman lebih dari laptop. HUAWEI MatePad Pro 13.2 menjadi tablet pertama di industri yang menggunakan Flexible OLED PaperMatte Display, yang dijanjikan menghadirkan tampilan lebih jernih, warna lebih akurat, serta nyaman bagi para penggunanya yang mengutamakan kualitas visual.

Flexible OLED PaperMatte Display

HUAWEI MatePad Pro 13.2 hadir dengan Flexible OLED PaperMatte Display yang memiliki resolusi 2,8K dan refresh rate 144Hz. Layar ini menggunakan teknologi anti-glare nano-level etching mampu mengurangi pantulan cahaya hingga 99%, juga menghadirkan tekstur yang menyerupai kertas, memberikan sensasi menulis dan menggambar yang lebih natural, menjadikan HUAWEI MatePad Pro 13.2 cocok bagi para profesional dan kreator yang membutuhkan alat pencatatan digital yang nyaman dan responsif. Adapun,

HUAWEI MatePad Pro 13.2 hadir dengan desain ultra-slim 5.5mm dan bobot hanya 580g, menjadikannya tablet MatePad paling tipis dan ringan dikelasnya. Ini memungkinkan pengguna dapat lebih produktif di mana saja dengan performa yang tetap maksimal.

Aksesori Flagship untuk Kenyamanan dan Fleksibilitas Maksimal

HUAWEI MatePad Pro 13.2 dilengkapi dengan NearLink Smart Magnetic Keyboard dan stylus HUAWEI M-Pencil (3rd Gen), yang menawarkan konektivitas lebih responsif serta fleksibilitas pada penggunaannya.

Keyboard ini dapat digunakan dalam tiga posisi berbeda, sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu:

Split Form, dimana keyboard dapat digunakan secara wireless, memungkinkan pengguna menempatkan tablet di meja dan keyboard tetap berada di pangkuan, memberikan kenyamanan ergonomis terutama di ruang kerja yang terbatas.