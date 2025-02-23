Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI MatePad Pro 13.2 Segera Hadir di Indonesia, Tablet Pertama dengan Flexible OLED PaperMatte Display

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |15:35 WIB
HUAWEI MatePad Pro 13.2 Segera Hadir di Indonesia, Tablet Pertama dengan Flexible OLED PaperMatte Display
Huawei MatePad Pro 13.2 (Foto: Huawei)
A
A
A

JAKARTA Huawei segera meluncurkan tablet flagship terbarunya, HUAWEI MatePad Pro 13.2 yang dirancang untuk untuk mendukung produktivitas dan memberikan pengalaman lebih dari laptop. HUAWEI MatePad Pro 13.2 menjadi tablet pertama di industri yang menggunakan Flexible OLED PaperMatte Display, yang dijanjikan menghadirkan tampilan lebih jernih, warna lebih akurat, serta nyaman bagi para penggunanya yang mengutamakan kualitas visual.

Flexible OLED PaperMatte Display

HUAWEI MatePad Pro 13.2 hadir dengan Flexible OLED PaperMatte Display yang memiliki resolusi 2,8K dan refresh rate 144Hz. Layar ini menggunakan teknologi anti-glare nano-level etching mampu mengurangi pantulan cahaya hingga 99%, juga menghadirkan tekstur yang menyerupai kertas, memberikan sensasi menulis dan menggambar yang lebih natural, menjadikan HUAWEI MatePad Pro 13.2 cocok bagi para profesional dan kreator yang membutuhkan alat pencatatan digital yang nyaman dan responsif. Adapun,

HUAWEI MatePad Pro 13.2 hadir dengan desain ultra-slim 5.5mm dan bobot hanya 580g, menjadikannya tablet MatePad paling tipis dan ringan dikelasnya. Ini memungkinkan pengguna dapat lebih produktif di mana saja dengan performa yang tetap maksimal.

Aksesori Flagship untuk Kenyamanan dan Fleksibilitas Maksimal

HUAWEI MatePad Pro 13.2 dilengkapi dengan NearLink Smart Magnetic Keyboard dan stylus HUAWEI M-Pencil (3rd Gen), yang menawarkan konektivitas lebih responsif serta fleksibilitas pada penggunaannya.

Keyboard ini dapat digunakan dalam tiga posisi berbeda, sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu:

Split Form, dimana keyboard dapat digunakan secara wireless, memungkinkan pengguna menempatkan tablet di meja dan keyboard tetap berada di pangkuan, memberikan kenyamanan ergonomis terutama di ruang kerja yang terbatas.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184249//ilustrasi-fSFs_large.jpg
Huawei Dikabarkan Kembangkan Ponsel Gaming dengan Kirin 9030, Diperkirakan Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181737//moto_pad_60_neo_meluncur_di_indonesia-Rs0K_large.jpg
Moto Pad 60 Neo Meluncur di Indonesia, Tablet Multitasking dan Produktivitas Seharga Rp2 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/16/3181573//huawei_mate_70_air-32R9_large.jpg
Penampakan Ponsel Ramping Huawei Mate 70 Air Bocor, Bodi Tipis dengan Pulau Kamera Melingkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181323//redmi_pad_2_pro_diumumkan_di_indonesia-Mteo_large.jpg
REDMI Pad 2 Pro Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp4,4 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180850//redmi_pad_2_pro-8lBC_large.jpg
Redmi Pad 2 Pro Meluncur 7 November, Dibekali Baterai 12 Ribu mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement