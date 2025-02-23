Rekomendasi 7 Filter Aesthetic Instagram, Bikin Foto Makin Bagus dan Menarik

JAKARTA - Instagram merupakan salah satu platform media sosial terpopuler yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia. Aplikasi milik Meta ini populer berkat beragam fitur, terutama yang menjadi andalannya, Instagram Story.

Pada fitur Instagram Story ini, pengguna dapat berbagi foto dan video yang akan hilang setelah 24 jam. Fitur ini juga memiliki beragam filter yang dapat digunakan agar tampilan pada foto dan video yang diunggah menjadi lebih bagus dan menarik.

Terdapat ratusan, bahkan ribuan filter aesthetic Instagram yang dapat dipilih oleh pengguna hanya dengan mengakses fitur ‘filter’ di Instagram Story. Berikut beberapa filter yang bisa menjadi rekomendasi untuk membuat Instagram Story kamu menjadi lebih menarik, sebagaimana dilansir dari MyEraSpace.

Rekomendasi 7 Filter Instagram Aesthetic

Filter Vintage Karma

Vintage Karma adalah filter yag cocok untuk mereka yang menyukai tone warna yang bernuansa vintage dan foto jaman dulu. Filter Instagram aesthetic ini akan memberikan efek warna dengan nuansa vintage yang soft pada foto.

Filter yang satu ini sangat didominasi dengan warna bernuansa hangat, oranye, kuning, merah muda dan kecoklatan, namun tidak berlebihan untuk memberikan sentuhan vintage. Bagi yang ingin mengabadikan momen dengan gaya lawas, filter Vintage Karma bisa menjadi pilihan.

Filter Home

Filter Home yang dibuat oleh pengguna Instagram, @anazsiantar menghadirkan nuansa rural, namun tetap terasa aesthetic. Berbeda dengan tema rustic vintage lainnya yang didominasi warna terang, justru filter ini terkesan lembut.

Efek yang dihadirkan filter ini cocok digunakan untuk selfie dengan pemandangan yang cantik, karena wajah akan terlihat mulus karena efek warna yang cenderung lebih ringan. Ini sangat cocok untuk penggunanya yang memiliki warna kulit kuning langsat.

Filter Outline

Filter Outline memberikan tone warna aesthetic dan tampilan foto yang kekinian. Pasalnya, Filter Outline ini menampilkan objek dari kamera smartphone dan membentuk sebuah line. Garis outline ini yang nanti akan membuat postingan kamu makin kece.

Filter ini sangat cocok buat kamu yang hobi selfie di tempat dengan background polos, sehingga garis outline berwarna putih tersebut akan lebih menonjol. Tone warna yang ada di filter satu ini juga tergolong dingin namun terlihat sedikit gelap karena filter ini mengunggulkan garis putih tersebut.