Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera Diprediksi Bertabrakan, Apa yang Akan Terjadi?

Bintang Rizky , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |14:32 WIB
Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera Diprediksi Bertabrakan, Apa yang Akan Terjadi?
3 pulau besar Indonesia diprediksi akan bertabrakan di masa depan. (Foto: Instagram/@balikpapances_)
A
A
A

JAKARTA – Pernahkah kalian membayangkan jika suatu saat Pulau Kalimantan akan ‘menabrak’ Pulau Jawa? Nyatanya ada prediksi bahwa hal tersebut kemungkinan akan terjadi di masa depan, bahkan kedua pulau ini akan membentuk sebuah daratan baru.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? berikut penjelasannya.

Lokasi Indonesia di Antara 3 Lempeng Tektonik

Indonesia berada di tiga lempeng tektonik besar yang masing-masing bergerak kea rah yang berbeda. Adapun lempeng-lembeng tersebut meliputi Lempeng Indo-Australia di sebelah Selatan yang terus bergerak menuju ke arah utara.

Hal ini berlawanan dengan Lempeng Eurasia dari sebelah Utara yang bergerak ke arah Selatan. Nantinya, pertemuan ini akan menimbulkan zona subduksi (tabrakan antar-lempeng) yang akan menjadi penyebab dari berbagai fenomena gempa dan aktivitas gunung berapi di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

Kemudian di sebelah Timur, ada Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah Barat yang menekan wilayah Papua dan Sulawesi yang menyebabkan banyak patahan aktif di wilayah tersebut.

Pergeseran Kalimantan

Nah, sedangkan Pulau Kalimantan berada di posisi yang paling jauh dari fenomena tabrakan dan patahan lempeng. Hal ini membuatnya bergerak lebih stabil terdorong ke arah Barat Daya sejauh 7 cm per tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3157013//kebakaran_hutan_dan_lahan-O1bJ_large.jpg
Musim Kemarau Picu 33 Karhutla dalam Sepekan, Paling Banyak Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/56/3145801//ilustrasi-qpcC_large.jpg
Letusan Gunung Berapi Hawaii Ditemukan Muntahkan Emas dan Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/408/3106700//kota_penghasil_wanita_cantik_di_jawa_tengah_salah_satunya_punya_gaya_bahasa_lemah_lembut-CRSQ_large.jpg
3 Kota Penghasil Wanita Cantik di Jawa Tengah, Salah Satunya Punya Gaya Bahasa Lemah Lembut
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement