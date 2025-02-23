Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera Diprediksi Bertabrakan, Apa yang Akan Terjadi?

3 pulau besar Indonesia diprediksi akan bertabrakan di masa depan. (Foto: Instagram/@balikpapances_)

JAKARTA – Pernahkah kalian membayangkan jika suatu saat Pulau Kalimantan akan ‘menabrak’ Pulau Jawa? Nyatanya ada prediksi bahwa hal tersebut kemungkinan akan terjadi di masa depan, bahkan kedua pulau ini akan membentuk sebuah daratan baru.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? berikut penjelasannya.

Lokasi Indonesia di Antara 3 Lempeng Tektonik

Indonesia berada di tiga lempeng tektonik besar yang masing-masing bergerak kea rah yang berbeda. Adapun lempeng-lembeng tersebut meliputi Lempeng Indo-Australia di sebelah Selatan yang terus bergerak menuju ke arah utara.

Hal ini berlawanan dengan Lempeng Eurasia dari sebelah Utara yang bergerak ke arah Selatan. Nantinya, pertemuan ini akan menimbulkan zona subduksi (tabrakan antar-lempeng) yang akan menjadi penyebab dari berbagai fenomena gempa dan aktivitas gunung berapi di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

Kemudian di sebelah Timur, ada Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah Barat yang menekan wilayah Papua dan Sulawesi yang menyebabkan banyak patahan aktif di wilayah tersebut.

Pergeseran Kalimantan

Nah, sedangkan Pulau Kalimantan berada di posisi yang paling jauh dari fenomena tabrakan dan patahan lempeng. Hal ini membuatnya bergerak lebih stabil terdorong ke arah Barat Daya sejauh 7 cm per tahun.