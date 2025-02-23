IIMS 2025 Resmi Ditutup, Jumlah Transaksi dan Pengunjung Diklaim Meningkat

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 resmi di tutup pada Sabtu (22/2/2025). Selama sembilan hari penyelenggaraan, jumlah pengunjung dan transaksi IIMS 2025 diklaim mencatat peningkatan dibandingkan edisi sebelumnya.

Menurut Daswar Marpaung, Presiden Direktur Dyandra Promosindo pengunjung IIMS 2025 mengalami kenaikan hingga 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail angka pastinya.

"Hingga kemarin, Jumat 21 Februari atau 9 hari pameran, kami mengalami peningkatan pengunjung dan transaksi yang positif. Total pengunjung naik 3 persen dan transaksi naik 3,2 persen dari tahun sebelumnya," kata Daswar, Sabtu (22/2/2025) malam.

Daswar mengungkapkan pencapaian ini berkat kolaborasi yang apik antara sponsor, eksibitor, dan seluruh pihak terkait. Sehingga total transaksi yang dibukukan bisa melampaui pencapaian tahun lalu.

"Saya berharap, IIMS tahun depan bisa menyedot lebih banyak pengunjung. Terima kasih untuk semuanya, sampai bertemu lagi di JIExpo Kemayoran pada 5-15 Februari 2026," ucap Daswar.