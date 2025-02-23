Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Perkenalkan Muse, Model AI untuk Pengembangan Game

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |19:51 WIB
Microsoft Perkenalkan Muse, Model AI untuk Pengembangan Game
Ilustrasi.
JAKARTA - Microsoft bermitra dengan Teachable AI Experiences dan Ninja Theory dari Xbox Games Studios memperkenalkan model AI baru yang ditujukan untuk membantu pengembang game. Model AI yang disebut Muse ini dapat menghasilkan visual permainan dan tindakan kontroler berdasarkan pemahaman 3D tentang suatu permainan.

Dilansir GSM Arena, Muse dilatih pada 1,6 miliar parameter dan dengan 1 miliar gambar dan tindakan kontroler, yang setara dengan sekira 7 tahun manusia memainkan game tanpa berhenti. Pelatihan dilakukan menggunakan menggunakan game Bleeding Edge milik Ninja Theory.

Data yang digunakan untuk model tersebut dikumpulkan menggunakan data permainan dari pengguna yang memberikan persetujuan mereka. Model tersebut bekerja dengan visual dan tindakan kontroler yang direkam pada resolusi 300 x 180 piksel. Hasilnya, Muse dapat menghasilkan urutan hingga 2 menit dan kemudian memprediksi evolusi permainan dalam mode model dunia.

Demo tersebut menunjukkan model tersebut berhasil mengimplementasikan pergeseran kamera, pilihan jalur, dan bahkan karakter yang sama sekali baru. Muse melakukan hal itu dengan mempertimbangkan physics dari game.

Kegunaan dalam Pengembangan Game

Jadi, apa kegunaan Muse dalam pengembangan game saat ini? Microsoft mengatakan bahwa mereka telah menggunakan Muse untuk mengembangkan model AI yang dapat dimainkan secara real-time yang dilatih dalam permainan lain. Muse membantu pengembang mencoba konsep baru dan bahkan mungkin mengembangkan judul yang sudah ada.

 

