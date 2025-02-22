Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Perkenalkan Chip Majorana 1, Prosesor Kuantum dengan Topological Core

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:46 WIB
Microsoft Perkenalkan Chip Majorana 1, Prosesor Kuantum dengan Topological Core
Chip Kuantum Majorana 1. (Foto: Microsoft)
JAKARTA - Microsoft memperkenalkan prosesor kuantum “Majorana 1”, chip pertama di dunia yang ditenagai oleh arsitektur Topological Core baru. Chip ini diharapkan dapat mewujudkan komputer kuantum yang mampu menyelesaikan masalah industri berskala besar dalam hitungan tahun, bukan dekade.

Menurut Microsoft, Majorana 1 dapat memungkinkan pengembangan satu chip dengan satu juta qubit—sesuatu yang telah lama dianggap sebagai tujuan yang jauh dari terwujud. Qubit sendiri merupakan building blocks dalam komputer kuantum.

Qubit ini, yang didasarkan pada partikel Majorana, diharapkan lebih stabil dan tahan terhadap gangguan lingkungan—tantangan utama dalam desain komputasi kuantum yang ada. Jika klaim ini terbukti benar, peningkatan stabilitas dapat mempermudah peningkatan jumlah qubit dan mencapai toleransi kesalahan, persyaratan penting untuk aplikasi kuantum di dunia nyata.

“Apapun yang Anda lakukan di ruang kuantum harus memiliki jalur menuju satu juta qubit. Jika tidak, Anda akan menghadapi hambatan sebelum mencapai skala yang memungkinkan penyelesaian masalah yang benar-benar penting,” kata Chetan Nayak, Microsoft Technical Fellow.. “Kami telah menemukan jalur menuju satu juta.”

Namun, meskipun pengumuman Microsoft ini terdengar menjanjikan, prototipe Majorana 1 saat ini hanya berisi delapan qubit—jauh lebih sedikit daripada prosesor kuantum yang dikembangkan oleh IBM dan Google, yang sudah menggunakan ratusan atau bahkan ribuan qubit dengan teknologi lain, menurut laporan Gizmochina

Meskipun visi Microsoft tentang chip sejuta qubit cukup ambisius, ini masih merupakan pengembangan tahap awal, bukan produk jadi. Perlu juga diingat bahwa membawa prototipe ke aplikasi praktis adalah proses yang rumit dan memakan waktu.

 

