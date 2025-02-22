Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat, Telkomsel Ajak Pelanggan Berdonasi Melalui Penukaran Poin

CIANJUR – Telkomsel pekan ini telah menyalurkan bantuan ratusan tas sekolah dari program “Sambungkan Senyuman untuk Generasi Gemilang” kepada para siswa di SD Negeri Pagelaran 1, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari inisiatif CSR filantropi Telkomsel Sambungkan Senyuman Telkomsel yang terwujud berkat kontribusi pelanggan Telkomsel, IndiHome, dan by.U melalui penukaran Telkomsel Poin dan uCoin by.U.

Program “Sambungkan Senyuman untuk Generasi Gemilang” merupakan salah satu dari inisiatif CSR Telkomsel yang terwujud berkat kerja sama dengan berbagai pihak, terutama para pelanggan Telkomsel, Indihome dan by.U. Menurut General Manager Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Erwin Tandra Saragih, inisiatif CSR Telkomsel mencakup berbagai program yang memberikan dukungan dan bantuan di berbagai bidang.

Di antara program tersebut adalah Indonesia Next dan NextDev yang berfokus pada pengembangan talenta dan startup digital, ada juga bantuan media digital untuk sekolah-sekolah, dan bantuan renovasi serta pembangunan rumah ibadah seperti masjid. Erwin mengungkapkan bahwa inisiatif ini akan terus dikembangkan guna memberi manfaat kepada masyarakat.

“Tentunya kami terus berinovasi. Memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, memberikan dampak untuk Indonesia di semua bidang, pendidikan, peribadatan. Kemudian di setiap bencana kita juga hadir pertama,” terang Erwin usai menyerahkan langsung bantuan tas sekolah di SD Negeri Pagelaran 1, Rabu, (19/2/2025).

“Ini merupakan bagian dari Telkomsel yang terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat.”

Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan bahwa inisiatif CSR Telkomsel dapat terwujud berkat para pelanggan setianya.

Untuk program “Sambungkan Senyuman untuk Generasi Gemilang”, misalnya, donasi tas yang disalurkan berasal dari penukaran poin, dengan sebanyak lebih dari 66 ribu pelanggan Telkomsel dan by.U telah berpartisipasi dengan lebih dari 165 ribu transaksi penukaran poin. Erwin mencatat bahwa pada periode 9-31 Desember 2024 terkumpul hingga 1 juta Telkomsel Poin dan uCoin by.U, yang disalurkan pada program Februari 2025 ini.

“Untuk program bantuan tas di seluruh Indonesia Telkomsel melibatkan 66 ribu pelanggan dengan 165 ribu transaksi penukaran poin, sehingga kita mendapatkan ribuan tas yang kita bagikan secara nasional,” ujarnya.