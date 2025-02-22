Sewa Motor Listrik Kian Digemari di Bali, TVS Iqube S Jadi Motor Rental

JAKARTA - Tren motor listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Motor listrik menjadi pilihan karena ramah lingkungan, senyap, dan juga lebih irit.

Meningkatnya tren motor listrik juga terjadi pada rental. Saat ini makin banyak yang memilih menyewa motor listrik.

Motor listrik juga dinilai cocok untuk daerah pariwisata seperti Bali. Penggunaan motor listrik disarankan di Bali karena memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi polusi udara, ramah lingkungan, dan membantu mengatasi kemacetan.

Bali yang sering mengalami kemacetan, terutama di kawasan wisata Kuta, Seminyak, dan Ubud bisa lebih bersih dengan motor listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang.

Selain itu, motor listrik lebih ramah terhadap alam Bali yang kaya akan keanekaragaman hayati, karena tidak merusak lingkungan.

Dengan ukurannya yang kecil dan lincah, motor listrik juga memudahkan pengendara untuk bergerak cepat di tengah kemacetan, membuat perjalanan jadi lebih efisien.

Perusahaan sewa kendaraan listrik di Bali, Noabike, terus menambah armadanya. Perusahaan yang pertama kali hadir di Indonesia pada 2021, memulai operasinya di Labuan Bajo dengan armada 60 kendaraan listrik dan 15 stasiun pengisian daya.

Kemudian pada 2022, Noabike memperluas jaringan ke Bali dengan menggandeng bisnis persewaan lokal dan mengelola 70 motor listrik serta memiliki 2 stasiun pengisian.