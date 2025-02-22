Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, Berburu Ban untuk Persiapan Mudik Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:21 WIB
IIMS 2025, Berburu Ban untuk Persiapan Mudik Lebaran
Ban Bridgestone dengan teknologi enliten di IIMS 2025. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari menjadi momen bagi pengunjung untuk mencari kendaraan guna digunakan mudik pada Lebaran nanti. Pasalnya, pameran ini digelar berdekatan dengan Lebaran 2025.

Ban untuk Persiapan Mudik Lebaran

Selain mobil, ada pula yang mencari ban untuk digunakan mudik. Ini agar perjalanan mudik menjadi lebih aman dan nyaman dengan menggunakan ban baru.

Karena itu, IIMS 2025 juga menjadi kesempatan bagi pengunjung yang ingin mengganti ban sebagai persiapan mudik.

Ban di IIMS 2025

Pada IIMS 2025, Bridgestone menghadirkan 4 modelnya. Keempat model tersebut adalah Turanza 6, Potenza S007A, Dueler All Terrain A/T002, dan Ecopia EP300 Enliten.

Turanza dan Ecopia EP300 telah mengadopsi teknologi Enliten yang menjadikannya lebih ringan, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan teknologi ini, ban menjadi lebih senyap, daya cengkeram lebih tinggi.

President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, meyakini masa depan industri otomotif harus mengutamakan keseimbangan antara performa dan keberlanjutan.

"Oleh karena itu, teknologi Enliten hadir sebagai solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon. Kami terus berinovasi untuk menghadirkan ban yang lebih ringan, lebih tahan lama, dan tetap memberikan

pengalaman berkendara terbaik bagi pelanggan kami,” tutur Mukiat di arena IIMS 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186073//ban-t2aj_large.jpg
Libur Nataru saat Musim Hujan, Cek Kesiapan Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/15/3185210//bridgestone-5dqU_large.jpg
Debut di GJAW 2025, Bridgestone Pamerkan Ban Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804//hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175552//ban_turanza_6-uC3f_large.jpg
Suplai Ban, Bridgestone Ungkap Bakal Ada SUV Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175366//presdie_bridgestone_indonesia_mukiat_sutikno-JGWV_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu, Ban Juga Terdampak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173680//dunlop-9h1a_large.jpg
Perkuat Pasar, Dunlop Gandeng Produsen Ban Jepang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement