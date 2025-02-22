IIMS 2025, Berburu Ban untuk Persiapan Mudik Lebaran

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari menjadi momen bagi pengunjung untuk mencari kendaraan guna digunakan mudik pada Lebaran nanti. Pasalnya, pameran ini digelar berdekatan dengan Lebaran 2025.

Ban untuk Persiapan Mudik Lebaran

Selain mobil, ada pula yang mencari ban untuk digunakan mudik. Ini agar perjalanan mudik menjadi lebih aman dan nyaman dengan menggunakan ban baru.

Karena itu, IIMS 2025 juga menjadi kesempatan bagi pengunjung yang ingin mengganti ban sebagai persiapan mudik.

Ban di IIMS 2025

Pada IIMS 2025, Bridgestone menghadirkan 4 modelnya. Keempat model tersebut adalah Turanza 6, Potenza S007A, Dueler All Terrain A/T002, dan Ecopia EP300 Enliten.

Turanza dan Ecopia EP300 telah mengadopsi teknologi Enliten yang menjadikannya lebih ringan, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan teknologi ini, ban menjadi lebih senyap, daya cengkeram lebih tinggi.

President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, meyakini masa depan industri otomotif harus mengutamakan keseimbangan antara performa dan keberlanjutan.

"Oleh karena itu, teknologi Enliten hadir sebagai solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon. Kami terus berinovasi untuk menghadirkan ban yang lebih ringan, lebih tahan lama, dan tetap memberikan

pengalaman berkendara terbaik bagi pelanggan kami,” tutur Mukiat di arena IIMS 2025.