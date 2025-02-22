Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda HR-V Modulo Meluncur di IIMS 2025, Cuma Ada 150 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |13:55 WIB
Honda HR-V Modulo Meluncur di IIMS 2025, Cuma Ada 150 Unit
Honda HR-V Modulo. (Foto: Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan HR-V Modulo, yang hadir dengan desain yang lebih sporty di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Honda HR-V Modulo Edition tersedia dalam varian SE dengan dua pilihan warna eksklusif, yaitu Platinum White Pearl dan Sand Khaki Pearl.

Berstatus edisi spesial, HR-V Modulo memiliki harga yang sama seperti varian SE sepanjang IIMS 2025. Model ini juga hanya tersedia sebanyak 150 unit selama pameran berlangsung. Tapi, komponen yang digunakan tersedia di dealer dengan harga mulai belasan juta rupiah.

Identitas eksklusif HR-V Modulo Edition semakin diperjelas dengan Modulo Emblem yang khas. Bagian belakang juga tampil lebih sporty dengan Rear Under Spoiler, serta Exhaust Pipe Finisher beraksen chrome yang menambah kesan stylish.

Honda HR-V Modulo. (Foto: Fadli/MPI)

Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan HR-V Modulo dihadirkan untuk memberikan nilai lebih. Sebab, sebagian calon konsumen ingin tampil beda.

"Edisi spesial ini tersedia selama IIMS 2025 yang menjadikannya pilihan yang lebih eksklusif bagi konsumen. Dengan desain yang lebih atraktif dan tanpa penambahan harga, Honda HR-V Modulo Edition menawarkan nilai lebih bagi mereka yang mencari SUV dengan tampilan unik," kata Billy dalam keterangan resmi.

 

