HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diskon Mobil LCGC di IIMS 2025, Tembus Rp15 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:10 WIB
Diskon Mobil LCGC di IIMS 2025, Tembus Rp15 Juta
Diskon Mobil LCGC di IIMS 2025, Tembus Rp15 Juta
Jakarta - Mobil LCGC (Low Cost Green Car) mejeng pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan yang ditujukan kepada konsumen pertama itu mendapatkan diskon besar sepanjang pameran.

Terpantau ada tiga brand yang menampilkan mobil LCGC pada IIMS 2025, yakni Toyota, Honda, dan Daihatsu. Ketiga produsen itu menawarkan program penjualan yang sangat menarik selama 11 hari IIMS 2025 berlangsung.

1. Toyota Agya

Agya hadir dengan model terbaru di IIMS 2025, dengan varian Stylix yang mendapat sejumlah ubahan. Tampil sebagai model baru, trim ini dijual dengan harga Rp197,1 juta sepanjang pameran berlangsung. Untuk harga normalnya, model tersebut dibanderol Rp200,6 juta.

Toyota New Agya Stylix di IIMS 2025
Toyota New Agya Stylix di IIMS 2025

Sementara untuk varian lainnya, wiraniaga yang berjaga di booth Toyota mengungkapkan mobil LCGC tersebut mendapatkan diskon Rp7 juta. Mobil tersebut juga produksi tahun 2025.

2. Toyota Cayla

Bagi yang ingin memiliki mobil 7-penumpang dengan harga lebih terjangkau bisa memilih Cayla. Mobil ini hadir di ajang IIMS 2025 dengan versi tertinggi, 1.2 G AT. Model ini ditawarkan dengan harga Rp192,6 juta, tapi ada diskon besar untuk tahun pembuatan 2024.

"Kalau untuk NIK 2025 ada diskon Rp7 juta, sama kaya Agya. Kalau untuk NIK 2024 diskonnya Rp15 juta, tapi kayaknya cuma ada varian matic. Warnanya juga seadanya aja," ujar wiraniaga yang berjaga.

 

