Brand China Changan Masuk ke Indonesia Gandeng Indomobil

JAKARTA - Brand asal China, Changan Automobile, masuk ke pasar Indonesia lewat Indomobil. Hal itu setelah kedua pihak menjalin kerjasama.

1. Changan Automobile Masuk Indonesia

Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Andrew Nasuri dan Wakil Presiden Changan Auto Southeast Asia Co Ltd, Chou Qing menandatangani perjanjian distribusi resmi dengan Indomobil Group untuk mendistribusikan kendaraan Changan di Indonesia.

Sebagai anak perusahaannya Indomobil Group, PT IMG Sejahtera Langgeng akan bertanggung jawab atas distribusi dan penjualan mobil Changan di pasar domestik.

"Indomobil dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan Changan Automobile untuk membawa kendaraan berkualitas tinggi ke pasar Indonesia. Dengan pengalaman luas kami dalam industri otomotif dan jaringan distribusi yang kuat, kami berkomitmen untuk menyediakan kendaraan yang andal bagi masyarakat Indonesia," kata Andrew Nasuri di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Melalui anak perusahaannya, Mobitech Co., Ltd., Changan Automobile melihat Indonesia sebagai pasar yang menarik untuk kendaraan komersial dan penumpang. General Manager Changan Southeast Asia Business Unit, Shen Xinhua senang bekerja sama dengan Indomobil.

“Kami yakin kolaborasi ini akan sangat menguntungkan pelanggan Indonesia dan mendorong adopsi kendaraan lebih cepat," katanya.

2. Produsen Besar di China

Dengan sejarah panjang dalam pengembangan dan inovasi teknologi kendaraan, Changan Automobile adalah salah satu dari 4 produsen otomotif terbesar di China.