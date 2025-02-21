Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Brand China Changan Masuk ke Indonesia Gandeng Indomobil

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:27 WIB
Brand China Changan Masuk ke Indonesia Gandeng Indomobil
Brand China Changan Masuk ke Indonesia Gandeng Indomobil (Arya Nur Ananda Putra)
A
A
A

JAKARTA - Brand asal China, Changan Automobile, masuk ke pasar Indonesia lewat Indomobil. Hal itu setelah kedua pihak menjalin kerjasama. 

1. Changan Automobile Masuk Indonesia

Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Andrew Nasuri dan Wakil Presiden Changan Auto Southeast Asia Co Ltd, Chou Qing menandatangani perjanjian distribusi resmi dengan Indomobil Group untuk mendistribusikan kendaraan Changan di Indonesia.

Sebagai anak perusahaannya Indomobil Group, PT IMG Sejahtera Langgeng akan bertanggung jawab atas distribusi dan penjualan mobil Changan di pasar domestik.

"Indomobil dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan Changan Automobile untuk membawa kendaraan berkualitas tinggi ke pasar Indonesia. Dengan pengalaman luas kami dalam industri otomotif dan jaringan distribusi yang kuat, kami berkomitmen untuk menyediakan kendaraan yang andal bagi masyarakat Indonesia," kata Andrew Nasuri di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Melalui anak perusahaannya, Mobitech Co., Ltd., Changan Automobile melihat Indonesia sebagai pasar yang menarik untuk kendaraan komersial dan penumpang. General Manager Changan Southeast Asia Business Unit, Shen Xinhua senang bekerja sama dengan Indomobil.

“Kami yakin kolaborasi ini akan sangat menguntungkan pelanggan Indonesia dan mendorong adopsi kendaraan lebih cepat," katanya.

2. Produsen Besar di China

Dengan sejarah panjang dalam pengembangan dan inovasi teknologi kendaraan, Changan Automobile adalah salah satu dari 4 produsen otomotif terbesar di China. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/15/3185341//changan_deepal_dan_lumin-ODJI_large.jpg
Simak Daftar Mobil Baru yang Meluncur di GJAW 2025, Ada Debut Dua Brand China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/15/3185155//mobil_listrik-pqJ4_large.jpg
Changan Luncurkan 2 Mobil Listrik di Indonesia, Harganya Mulai Rp170 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184604//changan_deepal_s07-WHoa_large.jpg
Brand China Makin Ramai, Changan Resmi Masuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178783//changan_deepal_s07-RPbn_large.jpeg
Debut di GJAW 2025, Changan Siap Luncurkan 2 Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167644//nissan-1thp_large.jpg
Indomobil Resmi Akuisisi 99,9 Persen Saham Nissan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/52/3123878//leapmotor_c10-3XS1_large.jpg
Brand China Leapmotor Bakal Meluncur di Indonesia Tahun Ini Lewat Indomobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement