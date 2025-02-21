IIMS 2025, MG Andalkan Mobil Listrik

JAKARTA - Tren mobil listrik di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Februari, MG Motor Indonesia pun mengandalkan line up mobil listrik mereka.

1. MG Andalkan Mobil Listrik

Chief Executive Officer (CEO) MG Motor Indonesia, He Guowei, mengatakan pihaknya terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya berfokus pada performa, tetapi juga teknologi dan desain.

"Di ajang IIMS 2025, MG menampilkan lini kendaraan listrik lengkap yang tidak hanya menawarkan pengalaman berkendara yang dinamis dan inovatif, tetapi juga memperkuat posisi MG di pasar EV Indonesia," katanya di arena IIMS 2025, belum lama ini.

Pihaknya memberikan kemudahan bagi pengunjung yang tertarik dengan kendaraan listrik MG melalui program yang ditawarkan.

MG 4 EV di IIMS 2025

3. Deretan Mobil Listrik MG di IIMS 2025

Pada IIMS 2025, MG membawa 3 model mobil listrik. Ketiganya adalah MG Cyberster, MG 4 EV, dan MG ZS EV.

MG Cyberster merupakan satu-satunya roadster listrik di dunia. Dibekali motor listrik bertenaga hingga 536 HP pada varian AWD, Cyberster mampu melesat dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu sekitar 3,2 detik.

Jarak tempuhnya yang mencapai 503 km dalam sekali pengisian daya. Selain itu, mobil ini menggunakan pintu gunting (scissor doors) serta atap soft-top yang dapat dibuka.