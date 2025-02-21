Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, MG Andalkan Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:03 WIB
IIMS 2025, MG Andalkan Mobil Listrik
MG Cyberster di IIMS 2025
A
A
A

JAKARTA - Tren mobil listrik di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Februari, MG Motor Indonesia pun mengandalkan line up mobil listrik mereka.

1. MG Andalkan Mobil Listrik

Chief Executive Officer (CEO) MG Motor Indonesia, He Guowei, mengatakan pihaknya terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya berfokus pada performa, tetapi juga teknologi dan desain. 

"Di ajang IIMS 2025, MG menampilkan lini kendaraan listrik lengkap yang tidak hanya menawarkan pengalaman berkendara yang dinamis dan inovatif, tetapi juga memperkuat posisi MG di pasar EV Indonesia," katanya di arena IIMS 2025, belum lama ini. 

Pihaknya memberikan kemudahan bagi pengunjung yang tertarik dengan kendaraan listrik MG melalui program yang ditawarkan.

MG 4 EV di IIMS 2025
MG 4 EV di IIMS 2025

3. Deretan Mobil Listrik MG di IIMS 2025

Pada IIMS 2025, MG membawa 3 model mobil listrik.  Ketiganya adalah MG Cyberster, MG 4 EV, dan MG ZS EV.

MG Cyberster merupakan satu-satunya roadster listrik di dunia. Dibekali motor listrik bertenaga hingga 536 HP pada varian AWD, Cyberster mampu melesat dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu sekitar 3,2 detik. 

Jarak tempuhnya yang mencapai 503 km dalam sekali pengisian daya. Selain itu, mobil ini menggunakan pintu gunting (scissor doors) serta atap soft-top yang dapat dibuka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement