Siap-Siap, POCO Bakal Rilis 2 Ponsel Gaming Extreme di Indonesia, Ini Bocorannya

JAKARTA – POCO memperkenalkan dua smartphone gaming terbarunya yang akan segera dirilis, POCO X7 5G dan POCO X7 Pro 5G dalam event hands-on di Jakarta, Rabu, (19/2/2025). Sebagai smartphone gaming, POCO X7 Series ini disebut dirancang juga dirancang untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi gamers saat nge-game.

Mengusung tema The Xtreme Heroes, POCO menjanjikan X7 Series sebagai perangkat yang dapat mengalahkan “musuh-musuh” gamers, seperti lag, glitch, hingga overheat dan boros baterai. Dan seperti POCO seri X sebelumnya, POCO X7 Series juga dijanjikan memberikan performa ekstrem dengan harga yang juga ekstrem.

“Poco X7 menjadi membantu gamer menghadapi musuh-musuh saat memainkan game, seperti lag, performa lemot, dan baterai ga tahan lama, sehingga gamer ga malas lagi nge-game,” ujar Product PR Manager POCO Indonesia, Abee Hakim, Rabu.

Chipset Mediatek Dimensity

Performa pada POCO X7 Series didukung oleh chipset Mediatek Dimensity 8400 Ultra pada X7 Pro dan Dimensity 7300 Ultra pada X7 base model. Chipset ini diklaim memberikan performa yang menjadikan POCO X7 Series sebagai salah satu smartphone dengan skor AnTuTu tertinggi di kelasnya.

"Sekarang, skor AnTuTu Benchmark Poco X7 5G naik hingga mencapai 1,7 juta. Ini menjadi salah satu skor AnTuTu yang paling tinggi di seri smartphone Poco saat ini," terang Jeksen, Product Marketing Poco Indonesia.

POCO X7 Series menggunakan layar flagship 1.5K CrystalRes AMOLED Curved dengan refresh rate 120Hz. Dengan begitu, penggunaan dalam waktu lama tidak akan membuat mata lelah dan mencegah HP menjadi nge-frame saat digunakan untuk gaming.

Baterai Super Besar

Mengatasi masalah baterai yang kerap dihadapi para gamer, POCO X7 Series dibekali dengan baterai besar 6000mAH yang membuat ponsel ini mampu digunakan hingga 14,5 jam secara terus menerus. Selain itu POCO X7 Series juga mendukung fitur pengecasan 90W HyperCharge yang membuat baterai berdaya besar ini bisa diisi dengan cepat.