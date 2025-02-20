Advertisement
TECHNO

Kode untuk Melihat Apakah HP Disadap atau Tidak

Bintang Rizky , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |10:30 WIB
JAKARTA - Keamanan ponsel menjadi perhatian utama di era digital ini. Dengan semakin banyaknya kasus peretasan dan penyadapan, pengguna ponsel perlu lebih waspada terhadap kemungkinan perangkat mereka disusupi tanpa disadari. Penyadapan dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi, yang berisiko digunakan untuk tindakan ilegal atau merugikan.

Salah satu cara sederhana untuk mengetahui apakah ponsel Anda sedang disadap adalah dengan menggunakan kode rahasia yang tersedia di berbagai perangkat. Kode-kode ini dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti pengalihan panggilan atau penyadapan pesan. Dengan mengetahui kode ini, pengguna dapat mengambil tindakan cepat untuk mengamankan perangkat mereka.

Selain kode khusus, ada beberapa tanda yang bisa menjadi indikasi bahwa ponsel Anda sedang dimata-matai. Baterai yang cepat habis, ponsel terasa panas meskipun tidak digunakan, serta munculnya aktivitas aneh bisa menjadi sinyal adanya penyadapan. Untuk itu, memahami cara mendeteksi dan mencegah penyadapan menjadi hal yang penting bagi setiap pengguna ponsel.

Kode Rahasia untuk Mengecek Penyadapan

  1. *Kode #21# → Mengecek apakah panggilan dan pesan dialihkan.
  2. *Kode #62# → Mengetahui ke mana panggilan dialihkan saat ponsel tidak aktif.
  3. *Kode *#002# → Menonaktifkan semua pengalihan panggilan.

Selain kode-kode di atas, ada beberapa cara lain untuk memastikan keamanan ponsel Anda. Simak penjelasannya berikut ini.

  • Baterai Cepat Habis dan Ponsel Panas: Jika ponsel Anda cepat panas dan baterainya cepat habis meskipun tidak digunakan secara intensif, ini bisa menjadi tanda adanya aplikasi atau perangkat lunak penyadapan yang berjalan di latar belakang.
  • Pesan Aneh: Munculnya pesan teks dengan karakter acak atau dari nomor yang tidak dikenal bisa menjadi indikasi bahwa seseorang mencoba mengirim kode atau perintah ke perangkat Anda.
  • Ponsel Sering Restart Sendiri: Ponsel yang tiba-tiba mati atau restart sendiri tanpa alasan jelas bisa menjadi tanda bahwa perangkat sedang dikendalikan dari jarak jauh.
  • Aktivitas Tidak Dikenal: Jika Anda melihat ikon atau aktivitas yang tidak biasa pada ponsel Anda, seperti aplikasi yang terbuka sendiri atau pengaturan yang berubah tanpa izin, ini bisa menjadi indikasi penyadapan.
     

