Daftar Motor Harga Belasan Juta di IIMS 2025, Skuter Listrik Mendominasi

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari, bukan hanya menampilkan deretan mobil baru. Brand sepeda motor juga ikut meramaikan dengan menawarkan harga Rp10 jutaan.

1. 25 Brand Roda Dua Ramaikan IIMS 2025

Diketahui, ada 25 brand kendaraan roda dua yang ikut meramaikan IIMS 2025, seperti mulai dari Astra Honda Motor (AHM), Yamaha, hingga merek internasional seperti Aprilia, Benelli, BMW Motor, dan Piaggio. Untuk motor listrik mulai dari United E-Motor, Polytron, hingga Adora.

2. Daftar Motor Harga Belasan Juta di IIMS 2025

Sementara untuk harga Rp10 juta, pilihannya sangat terbatas. Pada segmen motor bensin, pilihannya hanya ada pada Honda Beat dan Genio yang masing-masing dijual Rp18,712 juta dan Rp19,857 juta.

Sementara pada segmen motor listrik, pilihannya lebih banyak dengan sejumlah model baru. Seperti United E-Motor yang meluncurkan Avand SC121 dan Avand SC122 dengan harga on the road Rp13,5 juta dan Rp13,9 juta.

Kemudian ada Yadea yang meluncurkan sejumlah mode motor listrik terbatu mereka pada IIMS 2025. Lini mode yang mereka tawarkan mulai dari Rp15,5 juta. Model yang ditawarkan juga memiliki desain yang cukup diidolakan oleh masyarakat Indonesia.

Motor listrik Polytron Fox S di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)

Selain itu, ada Polytron Fox S yang dibanderol Rp13,6 juta sepanjang pameran IIMS 2025. Produsen motor listrik lokal ini menawarkan sistem sewa baterai Rp200 ribu per bulan.