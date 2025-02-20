Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

60 Unit Chery Omoda E5 Jadi Mobil Operasional BSI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:02 WIB
60 Unit Chery Omoda E5 Jadi Mobil Operasional BSI
60 Unit Chery Omoda E5 Jadi Mobil Operasional BSI (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyerahkan sebanyak 60 unit mobil listrik Omoda E5 kepada Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penyerahan secara simbolis digelar di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

1. Chery Omoda E5 Jadi Mobil Operasional BSI 

Momen ini menandai resminya Bank BSI sebagai pelanggan fleet Chery Omoda E5. Penyerahan 60 unit fleet Chery Omoda E5 kepada Bank BSI juga menandai langkah awal kolaborasi strategis kedua perusahaan, dalam mendukung program pemerintah Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060. 

Nantinya, Chery Omoda E5 bakal menjadi kendaraan operasional BSI.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Bank BSI terhadap Chery Omoda E5 sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia, serta bentuk kontribusi akan kelestarian lingkungan," ujar  Head of Brand Department PT CSI, Rifkie Setiawan.   

Ia melanjutkan, hal ini semakin mendorong Chery untuk menghadirkan inovasi kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air, dalam upaya bersama menuju Indonesia yang lebih hijau. 

Diketahui, Omoda E5 meluncur pada Februari tahun lalu. Sejak saat itu penjualan Chery Omoda E5 mencapai 4.510 unit, berdasarkan data retail sales GAIKINDO.

 

