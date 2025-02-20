IIMS 2025, Kia Andalkan Sonet dan Seltos Goda Pengunjung

JAKARTA – PT Kreta Indo Artha (KIA), selaku agen pemegang merek Kia di Indonesia, ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. Pada IIMS 2025, Kia Sonet dan Seltos menjadi andalan dalam menggoda pengunjung.

Diketahui, kedua mobil SUV tersebut meluncur pada 2024 lalu.

Sales Head PT Kreta Indo Artha, Andri Gunawan menilai, kendaraan SUV tetap memiliki daya tarik dan menjadi mobil yang paling

diminati masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, di ajang IIMS tahun ini, kami menghadirkan dua SUV terbaru dan merupakan andalan dari Kia, yaitu New Kia Sonet dan New Kia Seltos," ujar Andri di arena IIMS 2025, baru-baru ini.

Pihaknya berharap kedua mobil SUV itu dapat menjadi pilihan masyarakat.

1. Kia Sonet

Kia Sonet hadir dalam 2 varian, yaitu Ultimate dan Premiere. Untuk eksteriornya, mobil SUV subkompak ini mengusung New

Tiger Nose Grille dan New LED Headlamp yang disertai dengan DRL Star Map Lamp dan LED Fog Lamp. Pada bagian belakang terdapat New Rear Skid Plate Bumper serta New Rear Lamp with Star Map LED Design. Khusus varian Ultimate dilengkapi New Rear

Spoiler dan Rear Fog Lamp.

Beralih ke dalam kabin, SUV ini memiliki New Air Vent Design with Black High Gloss, New Center Panel Design, dan fitur Wireless Charging serta USB-C Charging Port. Ada pula sistem hiburan yang mendukung Apple Car Play & Android Auto dan terkoneksi dengan BOSE Premium Sound System with 7-speakers.

Untuk fitur keselamatannya, New Kia Sonet dilengkapi 6 Airbags, Parking Distance Warning, ABS, ESC, hingga Hill Hold Control. Untuk varian Ultimate, Kia membekali SUV subkompak ini dengan Rear Disc Brake dan fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), seperti Forward Collision Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Driver Attention

Warning, dan High Beam Assist.