Daftar Mobil Harga Rp100 Jutaan di IIMS 2025

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari, menampilkan beragam model. Bahkan, sejumlah mobil yang dijual seharga Rp100 jutaan.

Mobil harga Rp100 jutaan menjadi segmen yang cukup besar di Indonesia. Ini menjadi incaran calon konsumen baru atau mereka yang pertama kali membeli mobil. Sehingga, sejumlah brand masih mempertahankan lini model yang dijual dengan harga terjangkau.

Di IIMS 2025, terpantau sejumlah brand yang memamerkan mobil dengan harga Rp100 jutaan. Mobil ini berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin mencoba memiliki mobil baru setelah sekian lama menggunakan sepeda motor.

1. Mobil ICE Harga Rp100 Jutaan

Suzuki menjadi brand yang menawarkan mobil harga Rp100 jutaan lebih dari satu model. Pertama ada Suzuki S-Presso yang dijual Rp171,4 juta untuk varian dasar, dan Rp181,4 juta untuk trim tertinggi dengan transmisi otomatis.

Suzuki S Presso di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)

Selain itu, ada Suzuki APV yang merupakan mobil legendaris keluarga. Namun, tipe yang ada di booth pada ajang IIMS 2025 merupakan varian SGX. Namun, konsumen bisa memesan model Blind Van atau varian GE yang dijual Rp180 jutaan.

Kemudian ada Daihatsu yang menampilkan Ayla pada booth mereka di IIMS 2025. Model yang dipamerkan adalah Ayla R ADS. Ini merupakan trim tertinggi dari model LCGC tersebut, tapi masih dijual dengan harga Rp194,4 juta.

Pengunjung juga bisa memilih Toyota Agya yang juga mejeng di IIMS 2025. Mobil LCGC tersebut dibanderol mulai dari Rp173,2 juta hingga Rp197,1 juta. Sementara model terbaru Agya Stylix with GR Parts dijual Rp200,6 juta.

Mobil LCGC lainnya juga ditawarkan adalah Toyota Cayla yang masuk dalam keluarga MPV. Model tersebut menjadi idola masyarakat Indonesia yang dijual mulai Rp169,6 juta untuk varian terendah hingga Rp192,6 juta untuk trim teratas.