Ada Kulkas dan Oven di Aion V, Bikin Baterai Cepat Habis?

JAKARTA - Aion Indonesia resmi mengumumkan harga Aion V pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil listrik ini disematkan sejumlah fasilitas. Bahkan ada kulkas dan oven di Aion V. Apakah ini bakal membuat baterai terkuras?

Supervisor Product and Sales Planning Aion Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman, menegaskan konsumsi daya kulkas dan penghangat tersebut sangat minim. Bahkan, bisa diaktifkan sesuai keinginan apabila khawatir dengan penggunaan daya baterai.

Kulkas dan Oven Kuras Baterai Aion V?

"Jadi tinggal setting aja mau ke dingin atau panas untuk perjalanan jarak jauh tak perlu khawatir. Konsumsi kulkas dalam kondisi mobil berhenti atau dalam kondisi mati, itu konsumsinya cuma 0,5 kW per 24 jam. Jadi enggak perlu khawatir karena konsumsi daya yang terpakai cukup hemat," kata Iqbal di arena IIMS 2025, belum lama ini.

Sebagai informasi, kulkas pada Aion V bisa mendinginkan hingga suhu 15 derajat Celsius. Sementara untuk menghangatkan bisa sampai 50 derajat Celsius. Waktu penggunaannya juga bisa disesuaikan, bahkan hingga unlimited hingga baterai tersisa 10 persen.

Iqbal menjelaskan konsumsi daya baterainya juga akan sedikit berbeda saat dipraktekkan, menyesuaikan kondisi cuaca. Tapi, ia memastikan daya yang dibutuhkan sangat minim sehingga tak perlu khawatir fitur tersebut akan menguras baterai.