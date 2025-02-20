Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Kulkas dan Oven di Aion V, Bikin Baterai Cepat Habis?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:05 WIB
Ada Kulkas dan Oven di Aion V, Bikin Baterai Cepat Habis?
Ada Kulkas dan Oven di Aion V, Bikin Baterai Cepat Habis? (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Aion Indonesia resmi mengumumkan harga Aion V pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil listrik ini disematkan sejumlah fasilitas. Bahkan ada kulkas dan oven di Aion V. Apakah ini bakal membuat baterai terkuras?

Supervisor Product and Sales Planning Aion Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman, menegaskan konsumsi daya kulkas dan penghangat tersebut sangat minim. Bahkan, bisa diaktifkan sesuai keinginan apabila khawatir dengan penggunaan daya baterai.

Kulkas dan Oven Kuras Baterai Aion V?

"Jadi tinggal setting aja mau ke dingin atau panas untuk perjalanan jarak jauh tak perlu khawatir. Konsumsi kulkas dalam kondisi mobil berhenti atau dalam kondisi mati, itu konsumsinya cuma 0,5 kW per 24 jam. Jadi enggak perlu khawatir karena konsumsi daya yang terpakai cukup hemat," kata Iqbal di arena IIMS 2025, belum lama ini. 

Sebagai informasi, kulkas pada Aion V bisa mendinginkan hingga suhu 15 derajat Celsius. Sementara untuk menghangatkan bisa sampai 50 derajat Celsius. Waktu penggunaannya juga bisa disesuaikan, bahkan hingga unlimited hingga baterai tersisa 10 persen.

Iqbal menjelaskan konsumsi daya baterainya juga akan sedikit berbeda saat dipraktekkan, menyesuaikan kondisi cuaca. Tapi, ia memastikan daya yang dibutuhkan sangat minim sehingga tak perlu khawatir fitur tersebut akan menguras baterai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement