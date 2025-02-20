Tanpa Pintu dan Atap Terbuka, BAIC BJ40 Plus Champion Edition Mejeng di IIMS 2025

JAKARTA – BAIC BJ40 Plus Champion Edition mejeng di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. Mobil yang hanya tersebut dalam warna matte grey tampil beda dengan sejumlah ubahan.

1. BAIC BJ40 Plus Champion Edition

Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia, Dhani Yahya menyampaikan, pihaknya senang dapat menghadirkan BJ40 Plus Champion Edition.

“Kami percaya bahwa produk ini tidak hanya menawarkan tampilan yang segar dengan warna baru yang menarik, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para konsumen," kata Dhani Yahya di arena IIMS 2025, belum lama ini.

"Kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda dan personal bagi setiap konsumen, dengan hadirnya warna baru yang memberikan pilihan lebih luas, konsumen dapat mengekspresikan diri mereka melalui kendaraan BAIC yang mereka miliki," tuturnya.

Dengan gaya yang kental khas kendaraan offroad yang ikonik, BAIC BJ40 Plus Champion Edition yang hadir kali ini tampak gagah dalam kondisi atap terbuka, serta absennya ke-empat pintu kendaraan. Ini bertujuan memudahkan para penumpang untuk beraktivitas.

Hadir dengan balutan ban Goodyear Wrangler RT yang didisain khusus untuk melibas medan off-road, ditambah penggunaan bumper besi pada bagian depan dan belakang kendaraan, menambah kesan gagah sekaligus fungsional.

BAIC BJ40 Plus Champion Edition selain menggunakan atap keras atau biasa disebut Hard-top, yang dapat dibuka seluruhnya, kini juga hadir dengan pilihan atap berbahan kanvas. Atap Kanvas ini dapat dengan mudah dilipat kebagian belakang kendaraan, baik itu dilipat hanya di bagian depan, dilipat sebagian, maupun dilipat secara keseluruhan.