Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pemain Baru, Segini Target Penjualan Jetour di IIMS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |08:14 WIB
Pemain Baru, Segini Target Penjualan Jetour di IIMS 2025
Pemain Baru, Segini Target Penjualan Jetour di IIMS 2025
A
A
A

JAKARTA - Jetour menjadi salah satu pendatang baru yang meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari. Mereka memboyong Dashing dan X70 Plus, serta memamerkan mobil listrik mereka X50e.

1. Target Jetour di IIMS 2025

Menyadari sebagai pemain baru di Indonesia, Jetour hanya fokus membangun brand image mereka. Sehingga tidak memasang target penjualan dengan angka tinggi sepanjang pameran IIMS 2025.

"Selama di pameran IIMS 2025, kami targetkan angka penjualan sebanyak 300 unit," kara Sales and Network Director of PT Jetour Motor Indonesia, Michael Budihardja, di arena IIMS 2025, belum lama ini.

Sejak resmi meluncurkan harga Dashing dan X70 Plus pada November 2024, Jetour telah mengirimkan lebih dari 100 unit ke konsumen. Jumlah pemesanannya pun seimbang antara kedua model SUV yang ditawarkan tersebut.

"Kami sudah handover ke konsumen itu sudah lebih dari 100 unit. Basically, pemesanannya itu 50 persen 50 persen. Jadi seimbang lah baik itu untuk model X70 Plus dan Dashing ya," ujar Michael.

2. Varian Tertinggi Terlaris

Soal varian, Michael mengungkapkan tipe tertinggi dari masing-masing model mendominasi penjualan. Ia menyampaikan bahwa karakter orang Indonesia lebih senang dengan varian tertinggi dengan fitur lebih lengkap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement