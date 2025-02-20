Pemain Baru, Segini Target Penjualan Jetour di IIMS 2025

JAKARTA - Jetour menjadi salah satu pendatang baru yang meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari. Mereka memboyong Dashing dan X70 Plus, serta memamerkan mobil listrik mereka X50e.

1. Target Jetour di IIMS 2025

Menyadari sebagai pemain baru di Indonesia, Jetour hanya fokus membangun brand image mereka. Sehingga tidak memasang target penjualan dengan angka tinggi sepanjang pameran IIMS 2025.

"Selama di pameran IIMS 2025, kami targetkan angka penjualan sebanyak 300 unit," kara Sales and Network Director of PT Jetour Motor Indonesia, Michael Budihardja, di arena IIMS 2025, belum lama ini.

Sejak resmi meluncurkan harga Dashing dan X70 Plus pada November 2024, Jetour telah mengirimkan lebih dari 100 unit ke konsumen. Jumlah pemesanannya pun seimbang antara kedua model SUV yang ditawarkan tersebut.

"Kami sudah handover ke konsumen itu sudah lebih dari 100 unit. Basically, pemesanannya itu 50 persen 50 persen. Jadi seimbang lah baik itu untuk model X70 Plus dan Dashing ya," ujar Michael.

2. Varian Tertinggi Terlaris

Soal varian, Michael mengungkapkan tipe tertinggi dari masing-masing model mendominasi penjualan. Ia menyampaikan bahwa karakter orang Indonesia lebih senang dengan varian tertinggi dengan fitur lebih lengkap.