Intip Kehebatan Mobil Listrik Suzuki eWX dan e VITARA di IIMS 2025!

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) konsisten menghadirkan inovasi yang berkelanjutan. Di ajang bergengsi Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang dihelat pada 13 - 23 Februari 2025 Suzuki memajang mobil listrik teranyarnya, yaitu eWX.

Kehadiran eWX di Indonesia menjadi debut perdana di Asia Tenggara, sekaligus menegaskan perannya sebagai strategi multi-pathway Suzuki dalam mewujudkan netralitas karbon.

President Director PT Suzuki Indomobil Sales Minoru Amano menyampaikan, “Suzuki secara global terus mengembangkan solusi mobilitas rendah emisi dengan mengedepankan efisiensi dan kenyamanan.”

“eWX merupakan manifestasi dari visi Suzuki dalam menciptakan kendaraan listrik yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga fungsional, hemat energi, serta memberikan pengalaman berkendara menyenangkan. Tujuan kami menampilkan eWX di Indonesia, kami ingin masyarakat lebih memahami bagaimana Suzuki berkontribusi dalam menciptakan solusi mobilitas lebih hijau dan dapat diakses oleh banyak orang,” tuturnya.

eWX Bawa Kenyamanan dalam Tampilan Futuristik

eWX mengusung filosofi design Simple, Lighthearted and Fresh yang memadukan estetika minimalis dengan sentuhan ekspresif, menghadirkan kesan dinamis, modern, sekaligus menyenangkan. Garis eksterior tegas dan aerodinamis dipadukan dengan pencahayaan LED horizontal canggih, menciptakan tampilan futuristik serta tetap selaras dengan estetika perkotaan.

Suzuki merancang interior eWX secara ergonomis untuk memberikan kenyamanan maksimal, memastikan pengalaman berkendara yang intuitif dan menyenangkan dalam berbagai kondisi. Sebagai konsep mobil listrik, eWX mengusung dimensi ideal untuk mobilitas perkotaan. Memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.620 mm, kendaraan ini menawarkan keseimbangan antara kelincahan dan kenyamanan.