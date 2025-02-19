Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

9 Link untuk Akses Proxy Video Viral Terbaru, Dijamin Aman dan Tanpa Buffering

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |22:38 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Link untuk akses proxy video viral menarik diketahui. Proxy web berfungsi untuk membuka blokiran situs web secara cepat sementara VPN bertugas mengamankan seluruh koneksi internet.

Cara kerja proxy web hanya bekerja di browser. Sedangkan, VPN berfungsi di seluruh aplikasi. Proxy web pun tidak memerlukan instalasi dan VPN memerlukan instalasi aplikasi pada gadget atau perangkat.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (19/2/2025), Okezone telah merangkum link untuk akses proxy video viral, sebagai berikut.

Link untuk Akses Proxy Video Viral

  1. MyIphide https://myiphide.com/proxy-site.html
  2. FilterbyPass https://www.filterbypass.me/id
  3. FastSSH https://www.fastssh.com/page/secure-shell-servers/continent/asia/Indonesia
  4. Kproxy http://www.kproxy.com
  5. VPNgate http://www.vpngate.net
  6. ProxySite http://www.proxysite.com
  7. Hidemyass http://www.hidemyass.com
  8. DuckDuckGo http://DuckDuckGo.com
  9. CroxyProxy http://CroxyProxy.com

Keunggulan Proxy Croxy untuk Pengguna Sehari-hari

  • Fitur Anonimitas Maksimal

Proxy web menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi lalu lintas internet, sehingga aktivitas online tetap privat.

  • Adanya Akses Universal

Proxy web dapat digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa batasan.

 

