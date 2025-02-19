JAKARTA - Link untuk akses proxy video viral menarik diketahui. Proxy web berfungsi untuk membuka blokiran situs web secara cepat sementara VPN bertugas mengamankan seluruh koneksi internet.
Cara kerja proxy web hanya bekerja di browser. Sedangkan, VPN berfungsi di seluruh aplikasi. Proxy web pun tidak memerlukan instalasi dan VPN memerlukan instalasi aplikasi pada gadget atau perangkat.
Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (19/2/2025), Okezone telah merangkum link untuk akses proxy video viral, sebagai berikut.
Proxy web menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi lalu lintas internet, sehingga aktivitas online tetap privat.
Proxy web dapat digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa batasan.