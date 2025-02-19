Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hitung-Hitungan Biaya Servis Mobil Listrik Selama 5 Tahun, Ternyata Cuma Segini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |17:01 WIB
Hitung-Hitungan Biaya Servis Mobil Listrik Selama 5 Tahun, Ternyata Cuma Segini
Hitung-Hitungan Biaya Servis Mobil Listrik Selama 5 Tahun, Ternyata Cuma Segini
A
A
A

JAKARTA - Tren mobil listrik di Indonesia alami perkembangan dengan hadirnya sejumlah brand baru. Kendaraan ramah lingkungan ini juga menawarkan efisiensi dengan biaya perawatan yang sangat rendah dibandingkan mobil konvensional.

Mobil listrik hadir sebagai solusi mengurangi emisi gas buang yang semakin meresahkan di Indonesia, terutama kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini membuat masyarakat diminta beralih ke kendaraan listrik yang juga akan menekan biaya pengeluaran mereka.

Wuling menjadi salah satu brand pertama yang menawarkan kendaraan listrik di Indonesia. Jenama asal China ini menawarkan mobil listrik yang ditujukan untuk mobilitas perkotaan yang dapat digunakan sehari-hari.

"Kami hadir di IIMS 2025 untuk semakin dekat dengan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan produk dan juga layanan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia," kata Acquisition Center Manager Wuling Motors, Yan Ferdiendo Xaturangga di arena IIMS 2025, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Sebagai informasi, Wuling menawarkan tiga model mobil listrik, yakni Air EV BinguoEV, dan Cloud EV. Seluruh kendaraan tanpa emisi itu menawarkan biaya kepemilikan yang sangat rendah dibandingkan mobil konvensional.

1. Biaya Perawatan Mobil Listrik

Halaman:
1 2
      
