Bridgestone Turanza 6 Debut di IIMS 2025, Bisa Buat Mobil Bensin dan Listrik

Bridgestone Turanza 6 Debut di IIMS 2025, Bisa Buat Mobil Bensin dan Listrik (Bridgestone)

JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari, menjadi kali pertama Bridgestone New Turanza 6 tampil ke publik. Ban baru itu hadir dengan sejumlah peningkatan, termasuk bisa dipakai untuk mobil listrik.

1. Turanza 6 Debut di IIMS 2025

Marketing Director Bridgestone Indonesia, Masaki Abe, mengatakan sangat antusias menghadirkan The New Turanza 6 untuk pasar Indonesia.

"Dengan teknologi Enliten dan berbagai keunggulan lainnya, kami yakin produk ini akan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan, keamanan, serta usia pakai yang lebih tahan lama,” kata Masaki Abe.

2. Peningkatan Turanza 6

Bridgestone Turanza 6 hadir dengan berbagai peningkatan. Dengan teknologi canggih, ban ini dirancang memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan senyap, menghadirkan peningkatan kenyamanan hingga 8% serta pengurangan kebisingan sebesar 8%.

Selain itu, daya cengkeram meningkat 14 persen hingga bisa lebih stabil dan meningkatkan kendali, terutama dalam kondisi hujan atau permukaan jalan yang licin.

Selain itu, efisiensi energi juga ditingkatkan melalui pengurangan Rolling Resistance Coefficient (RRC) sebesar 15%, yang berkontribusi pada penghematan bahan bakar.

Sementara itu, masa pakai ban disebut meningkat hingga 14%.